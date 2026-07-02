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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Θλίψη για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Τσαλακού - «Υπηρέτησε το δικαίωμα στην υπεύθυνη ενημέρωση»

 02.07.2026 - 19:40
ΠτΔ: Θλίψη για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Τσαλακού - «Υπηρέτησε το δικαίωμα στην υπεύθυνη ενημέρωση»

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Τσαλακού εκφράζει, σε γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο εκλιπών υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, επαγγελματισμό και ήθος, έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη αξία το δικαίωμα στην υπεύθυνη ενημέρωση.

Όπως σημειώνει, ο Γιώργος Τσαλακός διέγραψε μια μακρά και αξιόλογη πορεία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, υπηρετώντας από θέσεις υψηλής ευθύνης τον χώρο της ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Διευθυντής Σύνταξης στην ΕΡΤ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, καθώς και διευθυντικό στέλεχος άλλων κυπριακών μέσων ενημέρωσης, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη δημοσιογραφία.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι ο εκλιπών ξεχώρισε για το ήθος, την αντικειμενικότητα, την ακεραιότητα και την ευρύτητα των γνώσεών του, κερδίζοντας με τη στάση ζωής του την εκτίμηση και τον σεβασμό τόσο των συναδέλφων του όσο και της κοινωνίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εκφράζει, τέλος, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

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