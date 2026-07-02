Ώρες αγωνίας για 25χρονο: Χάθηκαν τα ίχνη του - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Ο 25χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.90 μ. περίπου και με κοντά μαύρα μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στο τηλέφωνο 24-804060, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.