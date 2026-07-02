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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Αμετάθετος ο στόχος για σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης

 02.07.2026 - 19:11
Λετυμπιώτης: Αμετάθετος ο στόχος για σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης

Ο στόχος της Λευκωσίας για σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης παραμένει αμετάθετος, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώητης είχε κληθεί να σχολιάσει την χθεσινή γραπτή δήλωση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.

"Χαιρετίζουμε", είπε, "το γεγονός ότι και η Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια του Αντόνιο Γκουτέρες, μόλις μία ημέρα μετά την κοινή δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου, των δύο Ευρωπαίων Επιτρόπων και του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα".

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η άτυπη πολυμερής πρέπει να έχει ως στόχο την ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού.

"Δεν θέλουμε", ξεκαθάρισε, "μια άτυπη πολυμερή ως αυτοσκοπό, αλλά μια άτυπη πολυμερή στην οποία θα συζητηθεί η ουσία του Κυπριακού".

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

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