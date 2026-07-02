ΑΚΕΛ: Ζητά παραίτηση Σαββίδη-Αγγελίδη - «Σύγκρουση συμφέροντος στο διορισμό ποινικού ανακριτή για Κράτος Μαφία»

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι ο διορισμός των ποινικών ανακριτών συνοδεύτηκε άμεσα από ζήτημα σύγκρουσης συμφέροντος που αφορούσε έναν εξ αυτών, γεγονός που, όπως αναφέρει, εγείρει ερωτήματα για τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα με την οποία η κυβέρνηση χειρίζεται τη διαδικασία.

Παράλληλα, το ΑΚΕΛ σχολιάζει και τη νέα αυτοεξαίρεση, σημειώνοντας ότι «προφανώς αυτή τείνει να γίνει πατέντα και καταλήγει σε αυτοακύρωση».

Το κόμμα υποστηρίζει ακόμη ότι το βασικό ζήτημα παραμένει η ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας, επισημαίνοντας πως ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας θα έχουν τον τελικό λόγο στην αξιολόγηση του ανακριτικού έργου.

«Είναι υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών να αναμένεται να πιστέψουν ότι δύο διορισμένοι από τον Αναστασιάδη, υπουργοί της κυβέρνησης Αναστασιάδη και φίλοι του Αναστασιάδη θα αποφασίσουν αν θα διωχθεί ο Αναστασιάδης και οι άνθρωποί του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει το αίτημά του για την άμεση παραίτηση των δύο αξιωματούχων, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη «θα ανοίξει τον δρόμο για κάθαρση και λογοδοσία».