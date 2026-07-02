Μακάρειο: Δύο νοσηλευτές για 15 παιδιά - Στη Βουλή οι επιπτώσεις των έργων

Με την πορεία των έργων στο χώρο του νοσοκομείου ασχολήθηκε σήμερα η Επιτροπή Υγείας και πάλι με τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ, Ροβέρτο Καραχάννα να δηλώνει ότι έργα γίνονται σε 6 σημεία στο Μακάρειο και πέριξ αυτού συνολικού κόστους 70 εκ ευρώ. Σημείωσε ότι το Μακάρειο είναι 45 χρόνων και έπρεπε να αναβαθμιστεί με σύγχρονες υποδομές.

Ο ίδιος ανέφερε πως στις 12 Ιουλίου θα παραδοθεί η παιδοχειρουργική κλινική με ενάμιση μήνα καθυστέρηση, επισημαίνοντας ότι η κατασκευή του νέου ΤΑΕΠ απέναντι από το νοσοκομείο προκάλεσε οχληρία λόγω των τοίχων που γκρεμίστηκαν. Αυτό το έργο, ανέφερε, με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα τελειώνει τον ερχόμενοι Ιανουάριο, αλλά θεωρεί ο ίδιος ότι θα χρειαστούν ακόμη 2-3 μήνες.

Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση της κλινικής θαλασσαιμίας η πρώτη φάση του έργου θα παραδοθεί στις 25 Ιουλίου, είπε, ενώ θα ξεκινήσουν εργασίες και στην γυναικολογική κλινική Νοέμβριο του 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί Μάρτιο του 2027. Προσπαθούν τώρα, είπε, τα έργα στη γυναικολογική να συμπέσουν χρονικά με το ΤΑΕΠ ώστε να μην υπάρχει συνεχής θόρυβος, μιας και το γυναικολογικό είναι απέναντι από το παιδο-ογκολογικό.

Αυτή τη στιγμή, συνέχισε, ανακαινίζεται το Μαιευτικό 1, δεξιά της εισόδου και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2026 και θ’ αρχίσει η ανακαίνιση του Μαιευτικού 2 στην πίσω μεριά, το οποίο θα τελειώσει τέλη Ιανουαρίου 2027. Ανακαινίζεται επίσης και η εντατική νεογνών που θα προχωρήσει πιο γρήγορα τους επόμενους μήνες, πρόσθεσε. Επίσης, είπε, αρχές Σεπτεμβρίου 2026 αρχίζουν οι εργασίες στο παιδιατρικό και θα ολοκληρωθεί μέσα Φεβρουαρίου 2027.

Ο κ. Καραχάννας αναφέρθηκε στα μέτρα που λήφθηκαν και τις μετρήσεις ποιότητας αέρα και νερού που γίνονται.

Όπως λέχθηκε στην συζήτηση εντός της Επιτροπής Υγείας έχουν ληφθεί μέτρα και έχει μειωθεί η οχληρία και ο θόρυβος από τις εργασίες ενώ συνεχίζεται η ενημέρωση των γονέων, συνοδών και παιδιών για τις εργασίες που προκαλούν θόρυβο και αν χρειαστεί αυτές καθυστερούν με όποιο κόστος για τον ΟΚΥπΥ, όπως είπε ο εκπρόσωπός του.

Ο ιατρικός διευθυντής του Μακάρειου, Χρίστος Μηνά αναφερόμενος στο θέμα της έλλειψης προσωπικού είπε ότι σύντομα θα προσληφθούν άλλα 4 άτομα. Για την Διεπιστημονική Επιτροπή για τα προβλήματα λόγω των εργασιών είπε ότι θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ μέχρι σήμερα έχει συνεδριάσει συνολικά 4 φορές.

Είναι αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα των παιδιών στο παιδο-ογκολογικό του Μακάρειου Νοσοκομείου στη σωστή περίθαλψη με ψυχική υγεία, ηρεμία και χωρίς θόρυβο, όταν αυτά δίνουν την μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους ανέφερε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης εντός της Επιτροπής Υγείας η Πρόεδρός της, Σάβια Ορφανίδου. Υπενθύμισε ότι με πρωτοβουλία της Προέδρου της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, αλλά και της Επιτροπής Υγείας, επισκέφθηκαν 4 φορές τα τελευταία 2 χρόνια το παιδο-ογκολογικό για να δουν από κοντά τα προβλήματα που προκύπτουν από τις εργασίες για την αναβάθμιση του Μακάρειου από τον ΟΚΥπΥ.

Η κ. Ορφανίδου είπε ότι σημειώνουν θετικά το γεγονός ότι δεν έχει κινδυνέψει η ζωή των παιδιών από τις εργασίες μέχρι σήμερα, λέγοντας ότι τα έργα που γίνονται εκεί είναι πολύ σημαντικά για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το νοσοκομείο γι’ αυτό και πρέπει να συνεχίσουν. Την ίδια ώρα όμως, συνέχισε, απηύθυνε έκκληση όπως όλοι κάνουν προσπάθειες ώστε τα έργα να γίνουν με πλήρη σεβασμό στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.

Αναγνωρίζουμε είπε, την μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει από τον ΟΚΥπΥ και την διεύθυνση του Μακάρειου νοσοκομείου για την συνεργασία με τους γονείς, για να μειωθεί στο ελάχιστο ο θόρυβος. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας είπε ότι αναγνωρίζουν επίσης ότι υπάρχει μόνιμος ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός και αναμένουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών για μόνιμο εκπαιδευτικό. Θερμή παράκληση, ανέφερε, προς τον ΟΚΥπΥ όπως τα έργα που επηρεάζουν με θόρυβο το παιδο-ογκολογικό, ολοκληρωθούν στα πλαίσια των χρονοδιαγραμμάτων που δόθηκαν σήμερα.

Κάλεσε επίσης τον ΟΚΥπΥ να βρει άμεσα λύσεις στο θέμα της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, σημειώνοντας ότι χθες βράδυ ήταν μόνο 2 νοσηλευτές για 15 παιδιά που νοσηλεύονται.

Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για τον διορισμό ατόμου στη Γαλλία προς βοήθεια και στήριξη των ασθενών και των συνοδών τους που μεταβαίνουν εκεί για λόγους υγείας. Απηύθυνε έκκληση για επίσπευση των διαδικασιών επιδότησης των συνοδών των ασθενών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό.

Το παιδοογκολογικό φιλοξενεί παιδιά που δίνουν την μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους, ανέφερε η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου λέγοντας ότι γι’ αυτό η πολιτεία και ο ΟΚΥπΥ έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι οι εργασίες που εκτελούνται δεν θα επηρεάζουν την ασφάλεια, την ποιότητα της περίθαλψης, την καθημερινότητα των παιδιών, των οικογενειών και του προσωπικού που εργάζεται εκεί.

Το ΑΚΕΛ συνέχισε, ζήτησε να συζητηθεί κατά προτεραιότητα το θέμα γιατί θεωρούν ότι σε τέτοιους ευαίσθητους χώρους δεν χωρούν εκπτώσεις ούτε στη δημόσια υγεία, ούτε τη στην τήρηση των συμφωνηθέντων. Αναμένουν, ανέφερε, από τον ΟΚΥπΥ συγκεκριμένες απαντήσεις, πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων των εισηγήσεων της Διεπιστημονικής Επιτροπής, αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό της όχλησης και πλήρη λογοδοσία για τυχόν καθυστερήσεις και παραλείψεις.

«Προτεραιότητα για μας ήταν και παραμένει η προστασία των παιδιών, η στήριξη των οικογενειών τους» ανέφερε η κ. Νικολάου και εξέφρασε ικανοποίηση για την πλήρωση μιας μόνιμης θέσης λειτουργού στο Παρίσι για την βοήθεια ασθενών και συνοδών για θέματα υγείας λέγοντας ότι ήταν αίτημα του ΑΚΕΛ.

Ευχαριστίες προς τους γιατρούς, τος νοσηλευτές, το προσωπικό, τος συνδέσμους και όσους στελεχώνουν το παιδο-ογκολογικό τμήμα για τις πολύ υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας που παρέχονται, ανέφερε ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου αναφέροντας κι αυτός τα επιδόματα συνοδών στο εξωτερικό την θέση στο Παρίσι, την δημιουργία πρωτοκόλλου για τα θέματα εκπαίδευσης των παιδιών που νοσηλεύονται.

Για τα προβλήματα τώρα στο Μακάρειο λόγω των εργασιών, ο κ. Αποστόλου είπε ότι γίνονται ενέργειες σε συνεννόηση με τους συνδέσμους των ασθενών και τους γονείς, αλλά «ποτέ δεν είναι αρκετό όταν έχουμε παιδιά τα οποία ακόμα νοσηλεύονται». Χαιρόμαστε, συνέχισε γιατί ο ΟΚΠΥ αντιλαμβάνεται την ευθύνη του και θα λάβει περεταίρω μέτρα για τα έργα αυτά. Θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον γιατρό Λοΐζο Λοϊζου, τον ιδρυτή της παιδο-ογκολογικής, ο οποίος παρότι συνταξιοδοτήθηκε έχει συνεχή έγνοια για την κλινική, όπως είπε.

Ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Βουλευτής ΕΛΑΜ, σημείωσε ότι το Μακάρειο νοσοκομείο είναι 45 ετών και κρίθηκαν αναγκαία τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη λέγοντας ότι η οχληρία και η ταλαιπωρία είναι προσωρινά. Μας χαροποιεί, είπε, ότι το διαμάντι αυτό της ιατρικής στην Κύπρο, το Μακάρειο, είναι σε πορεία αναβάθμισης και η Επιτροπή Υγείας αλλά και το ΕΛΑΜ θα παρακολουθούν την πορεία των εργασιών ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο.

Η Βουλευτής του ΑΛΜΑ, Λίτσα Δρουσιώτου είπε ότι το θέμα της διασφάλισης της ασφάλειας των παιδιών στο παιδοογκολογικό δεν επιδέχεται καμιάς έκπτωσης. Η υγεία και ασφάλεια αυτών των παιδιών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα κάθε απόφασης που λαμβάνεται, πρόσθεσε. Είναι αναγκαίο, συνέχισε, να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς τόσο για τα προβλήματα που ακούστηκαν στην Επιτροπή όσο και για τις εργασίες που γίνονται.

Η κ. Δρουσιώτου σημείωσε το πρόβλημα στελέχωσης της κλινικής από νοσηλευτικό προσωπικό, ζήτησαν ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα και θα παρακολουθούν – είπε – συστηματικά την εξέλιξη μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο νέος Πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Μίλτος Μιλτιάδους εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την δημιουργία θέσεως για άτομο στην Πρεσβεία στο Παρίσι προς διευκόλυνση των αναγκών των ασθενών και των συγγενών τους που μεταβαίνουν εκεί για λόγους υγείας. Για το Μακάρειο νοσοκομείο είπε ότι αποτελεί την ναυαρχίδα των νοσηλευτηρίων σε σχέση όχι μόνο με τις ανάγκες υπηρεσιών υγείας στα παιδιά, αλλά αποτελεί και τον κεντρικό πυλώνα διαχείρισης σπάνιων παθήσεων για τον τόπο μας. «Οπότε είναι κάτι που πρέπει α αντιμετωπίζεται στρατηγικά από τον ΟΚΥΠΥ».

Θέση της ΟΣΑΚ, πρόσθεσε, ήταν ότι έπρεπε να δημιουργηθεί ένα νέο νοσοκομείο «Μητέρα και παιδί», εφόσον όμως επιλέχθηκε η λύση της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού, η θέση τους είναι σαφή: ο ΟΚΥπΥ με τους εργολάβους οφείλουν να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Υγείας και να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών. «Μιλούμε για την καθημερινότητα των παιδιών που βρίσκονται στις πιο δύσκολες στιγμές τους», είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ