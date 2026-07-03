Οδηγοί προσοχή: Έκλεισε λωρίδα λωρίδα κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας

Κυπριακό: Οι Βρυξέλλες γίνονται το επόμενο κρίσιμο διπλωματικό τεστ-Στο επίκεντρο η αποστολή της Ολγκίν και η άτυπη πενταμερής
Η διπλωματική κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό εισέρχεται σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις των τελευταίων μηνών, με το βλέμμα να στρέφεται πλέον στις Βρυξέλλες. Μετά τις διαδοχικές δημόσιες παρεμβάσεις του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυπριακής κυβέρνησης, οι επόμενες ημέρες αναμένεται να κρίνουν κατά πόσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις, για τη σύγκληση της άτυπης πολυμερούς διάσκεψης, η οποία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των Ηνωμένων Εθνών, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου, ή στις αρχές Αυγούστου.