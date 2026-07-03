Οδηγοί προσοχή: Έκλεισε λωρίδα λωρίδα κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Μαρί, όπου η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας έχει κλείσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή απομάκρυνση του ακινητοποιημένου οχήματος.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας, τα οποία ρυθμίζουν την κυκλοφορία και παρέχουν οδηγίες στους διερχόμενους οδηγούς, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων και τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να μειώνουν ταχύτητα, να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, καθώς και με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.