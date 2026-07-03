«Ακτινογραφία» της Τεχνικής Εκπαίδευσης: Τα ανοιχτά μέτωπα, οι επιτυχίες και το καλοκαιρινό στοίχημα της ΟΛΤΕΚ

Η Τεχνική Εκπαίδευση βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο γεμάτο προκλήσεις, μεγάλες προσδοκίες αλλά και χρόνια «αγκάθια» που ζητούν άμεση επίλυση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, μιλώντας στο ThemaOnline, κάνει έναν αναλυτικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και θέτει τις προτεραιότητες ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς 2026 – 2027.

​Το νέο σχέδιο αξιολόγησης και οι εκκρεμότητες του καλοκαιριού

​Η χρονιά που πέρασε σημαδεύτηκε αναμφίβολα από την ψήφιση του νόμου για το νέο σχέδιο αξιολόγησης τον περασμένο Δεκέμβριο. Αν και η Βουλή έχει ήδη ψηφίσει τα κριτήρια αξιολόγησης, το καλοκαίρι αναμένεται θερμό για την Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιτροπή καλείται τώρα να τρέξει τις διαδικασίες για τη διαμορφωτική αξιολόγηση και να καταρτίσει τους απαραίτητους κανονισμούς, ώστε το νέο σύστημα να είναι πλήρως εφαρμόσιμο. Στην ΟΛΤΕΚ επικρατεί αισιοδοξία ότι η ολοκλήρωση αυτών των εκκρεμοτήτων θα παραδώσει ένα σαφώς βελτιωμένο σχέδιο, με τον θεσμό του δευτεροβάθμιου σώματος εξέτασης ενστάσεων να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά και ελπιδοφόρα σημεία της νέας προσπάθειας.

​Κτιριακό ράλι και η «έκρηξη» ενδιαφέροντος από τους μαθητές

​Στα θετικά της χρονιάς καταγράφεται η σημαντική πρόοδος στις εργασίες για τη νέα Τεχνική Σχολή Λεμεσού, η οποία αναμένεται να παραδοθεί εντός της νέας σχολικής χρονιάς (2026-2027) και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2027-2028. Παράλληλα, οι εργασίες στη νέα Τεχνική Σχολή Λάρνακας προχωρούν κανονικά, τα ΜΙΕΕΚ επεκτείνονται, ενώ τα τεχνικά γυμνάσια που λειτούργησαν πέρσι στέφθηκαν με επιτυχία, παρά τις δυσκολίες της κάθε αρχής. Μάλιστα, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ο θεσμός επεκτείνεται με δύο νέα τεχνικά γυμνάσια, ένα στην επαρχία Αμμοχώστου και ένα στην επαρχία Πάφου.

​Ωστόσο, η αυξανόμενη δημοτικότητα της Τεχνικής Εκπαίδευσης φέρνει στην επιφάνεια ένα σοβαρό πρόβλημα: την έλλειψη θέσεων. Εκατοντάδες μαθητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτόν τον κλάδο μένουν εκτός, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα σχολείου της Λευκωσίας, όπου έγιναν οι μέγιστες δυνατές εγγραφές αλλά πολλοί έμειναν με την ανικανοποίητη επιθυμία να φοιτήσουν. Για την ΟΛΤΕΚ, αποτελεί άμεση προτεραιότητα να προωθηθεί τάχιστα η δημιουργία τεχνικής σχολής στην περιφέρεια Λευκωσίας που θα έλυνε το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό, καθώς και η δημιουργία ξεχωριστής τεχνικής σχολής στην Έμπα της Πάφου, όπου σήμερα λειτουργεί μικτό λύκειο.

​Τα δύο μεγάλα «αγκάθια»: Ακραία παραβατικότητα και κατάλογος διοριστέων

​Πέρα από τα κτίρια και τις υποδομές, η καθημερινότητα στα σχολεία πλήττεται σοβαρά από το φαινόμενο της ακραίας παραβατικότητας. Ο κ. Λυσάνδου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι ελάχιστες μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών κρατούν «ομήρους» ολόκληρα σχολεία, καταστρέφοντας τη σχολική καθημερινότητα και εμποδίζοντας τους υπόλοιπους μαθητές. Το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει να λειτουργήσει πιλοτικά κάποια εναλλακτικά προγράμματα, όμως η ΟΛΤΕΚ ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν αρκεί και το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ ζεστά και δραστικά ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς η κατάσταση αυτή δεν βοηθά ούτε τους ίδιους τους παραβατικούς μαθητές.

​Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο αφορά την οριστική κατάργηση του καταλόγου διοριστέων, η οποία για τις 31 Αυγούστου του 2027. Η ΟΛΤΕΚ δηλώνει ένθερμος υποστηρικτής αυτής της αλλαγής, θέτει όμως στην Υπουργό δύο απαράβατες προϋποθέσεις που πρέπει να δρομολογηθούν. Πρώτον, να διασφαλιστεί η επαγγελματική αποκατάσταση όλων των εκπαιδευτικών που έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα στην εκπαίδευση. Δεύτερον, να αλλάξει η νομοθεσία ώστε οι εξετάσεις διορισίμων να μετατραπούν σε εξετάσεις κατάταξης. Με το υφιστάμενο σύστημα, οι εκπαιδευτικοί που πετυχαίνουν στις εξετάσεις υπολείπονται κατά πολύ των πραγματικών αναγκών των σχολείων σε πολλές ειδικότητες, και αν δεν υπάρξει αλλαγή, τα σχολεία κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς επαρκές προσωπικό.

​Το καλοκαίρι ξεκινά, αλλά για την ηγεσία της Τεχνικής Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, αφού οι αποφάσεις των επόμενων μηνών θα κρίνουν την επιτυχία της χρονιάς που έρχεται τον Σεπτέμβριο.