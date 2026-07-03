Ανταλλαγή ναρκωτικών μπροστά στα... μάτια της Αστυνομίας - Έφοδος σε οικία 28χρονου, χειροπέδες σε τρία πρόσωπα

Χθες το απόγευμα μέλη της ΥΚΑΝ μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, διενέργησαν έρευνα στην οικία 28χρονου στη Λάρνακα. Κατά την διάρκειά της εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, χρηματικό ποσό ύψους €19,960, ποσότητα κάνναβης μικτού βάρους 20 γραμμαρίων, δύο χειροποίητα τσιγάρα που περιείχαν κάνναβη, ρητίνη κάνναβης μικτού βάρους 30 γραμμαρίων, δύο τεμάχια χαρτιού τα οποία περιέχουν συμπαγή ουσία μικτού βάρους 26 γραμμαρίων, 25 αμπούλες με άγνωστη υγρή ουσία, ποσότητα άγνωστης κρυσταλλικής ουσίας, ποσότητα άγνωστης συμπαγούς ουσίας και μια ζυγαριά ακριβείας. Ο 28χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σε δεύτερη περίπτωση, στην επαρχία Λεμεσού, μέλη της ΥΚΑΝ μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες, δύο πρόσωπα ηλικίας 22 και 28 ετών για το αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο. Συγκεκριμένα γύρω στις 8.50μ.μ. τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν 28χρονο να προσεγγίζει σημείο σε ανοικτό χώρο στη Λεμεσό και να παραλαμβάνει ένα σακούλι από το έδαφος το οποίο φαίνεται να το άφησε εκεί προηγουμένως ο 22χρονος. Ο 28χρονος ανακόπηκε για έλεγχο και κατά την διάρκεια έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό ύψους €3,920, ενώ στο εν λόγω σακούλι, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, ποσότητα κοκαΐνης μικτού βάρους 23 γραμμαρίων και κάνναβη μικτού βάρους 140 γραμμαρίων. Σε έρευνα στον πιο πάνω ανοικτό χώρο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε επίσης σακούλι το οποίο περιείχε ποσότητα κοκαΐνης μικτού βάρους 45 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον δικαστηρίων για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους.

Η Υ.ΚΑ.Ν διερευνά τις δύο υποθέσεις.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις επιχειρήσεις της με στόχο την πρόληψη και ενημέρωση των νέων και την προστασία τους από τις σοβαρές επιπτώσεις που συνεπάγεται τόσο η χρήση όσο και η διακίνηση ναρκωτικών.