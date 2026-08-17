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Ερντογάν: Η ένταξη στην Ε.Ε. δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Τουρκία - Τι είπε για F-35 και Ορμούζ

 17.08.2026 - 13:54
Ερντογάν: Η ένταξη στην Ε.Ε. δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Τουρκία - Τι είπε για F-35 και Ορμούζ

Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα» για την Άγκυρα, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι από αυτή την εξέλιξη «χαμένη θα είναι η Ευρώπη».

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Al Muqabala» του Al Jazeera Arabic, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα, από τις σχέσεις με την ΕΕ και τα F-35 μέχρι τη νέα αμυντική συμφωνία της Μέκκας, την Αίγυπτο, τα Στενά του Ορμούζ, τη Συρία και τη Γάζα.

Σύμφωνα με το τουρκικό NTV, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμφανίζεται πρόθυμη να δεχθεί την Τουρκία ως πλήρες μέλος.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα της Άγκυρας. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη δεν δείχνει πραγματική διάθεση να εντάξει την Τουρκία στην Ένωση και, κατά τον ίδιο, εάν αυτή η πορεία δεν προχωρήσει, «η χαμένη θα είναι η Ευρώπη»

Σε αναφορά του στο ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, είπε ότι «πήρα υπόσχεση από τον Τραμπ για τα F-35. Περιμένω να τηρηθεί».

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην Κοινή Συμφωνία Άμυνας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν στη Μέκκα, που προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Υποστήριξε ότι η συμφωνία αυτή «έστειλε σημαντικό μήνυμα στον κόσμο».

Ο Ερντογάν άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του νέου αμυντικού σχήματος, αναφέροντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Αίγυπτος.

Για τα Στενά του Ορμούζ, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι βασική προτεραιότητα της Τουρκίας είναι η επαναλειτουργία τους.

Όπως είπε, το να παραμείνουν κλειστά τα στενά δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα καμίας πλευράς.

Παράλληλα, εξήρε τον ρόλο του Κατάρ στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή.

Ο Ερντογάν αποκάλυψε ακόμη ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Συρία. Όπως δήλωσε, η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα και «δεν θα την αφήσει μόνη».

Για τους Κούρδους της Συρίας ανέφερε ότι θα πρέπει και αυτοί να επωφεληθούν από την ειρήνη και τη σταθερότητα, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να ενισχύει τις σχέσεις της με τις κουρδικές κοινότητες.

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τη στήριξή της. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνη τη Γάζα», δήλωσε Υποστήριξε ακόμη ότι η Χαμάς εκπληρώνει «με καλή πίστη» τις υποχρεώσεις της, ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνεχίζει τον πόλεμο.

Ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε επίσης ανησυχία για τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, σημειώνοντας ότι είχε θέσει το θέμα στον Ντόναλντ Τραμπ και ότι οι ΗΠΑ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τερματισμό των συγκρούσεων.

Για το Σουδάν, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τη στήριξή της και χαρακτήρισε καλές τις σχέσεις του με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Κυριαρχίας, Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν.

Για τη Λιβύη, ανέφερε ότι οι σχέσεις με την Άγκυρα παραμένουν σταθερές και διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία «δεν θα την αφήσει μόνη».

Πηγή: protothema.gr

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