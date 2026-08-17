Τα UFO στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν: Μαρτυρίες πιλότων για ανεξήγητα φαινόμενα πάνω από Ελλάδα και Κύπρο

Η έρευνα του Euronews βασίζεται σε απάντηση του τμήματος Άμυνας της Κομισιόν προς δύο ερασιτέχνες αστρονόμους από τη Μαλαισία, πατέρα και γιο, οι οποίοι απέστειλαν στις Βρυξέλλες εικόνες 37 UAP που εντόπισαν στον ουρανό και το διάστημα με το τηλεσκόπιό τους.

Οι αστρονόμοι ανέφεραν: «Έχουμε επίσης ανιχνεύσει διάφορα σήματα από ψηλά, μέσω των συχνοτήτων Wi-Fi των τοπικών δικτύων».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της δήλωσε αναρμόδια για περιστατικά που αφορούν τη Μαλαισία. Ωστόσο, σημείωσε πως «βελτιωνόμαστε στο να τα εντοπίζουμε (τα UAP) και στο να τα αναγνωρίζουμε καλύτερα, καθώς οι τεχνολογικές μας δυνατότητες βελτιώνονται, χρειάζεται όμως να γίνουμε ακόμη καλύτεροι».

Σύμφωνα με το Euronews, η επιστολή αυτή υποδηλώνει ότι οι Βρυξέλλες παρακολουθούν ενεργά τέτοια φαινόμενα, πέραν όσων έχουν ανακοινωθεί επισήμως.

Διεθνής συνεργασία και έρευνα για τα UAP

Οι δύο μαλαισιανοί αστρονόμοι, Αναμαλάι Μούτου και ο γιος του Άραβ Αναμαλάι, είχαν επικοινωνήσει το 2022 με την Κομισιόν, αλλά και με τη NASA, την ESA και άλλες διαστημικές υπηρεσίες. Όπως είχαν δηλώσει στο The Vibes, η NASA τούς ενθάρρυνε να διευρύνουν και να τεκμηριώσουν τις παρατηρήσεις τους.

Ο όρος UAP καθιερώθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας τον Αύγουστο του 2020, όταν η Ουάσιγκτον δημιούργησε την UAP Task Force για τη διερεύνηση ανεξήγητων περιστατικών στον εναέριο χώρο περιορισμένης πρόσβασης.

Το θέμα απέκτησε μεγαλύτερη βαρύτητα μετά από ρεπορτάζ των New York Times το 2017, το οποίο αποκάλυψε ότι στα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας υπήρχε υλικό με καταγραφές UFO από στρατιωτικές πτήσεις.

Παρότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα φαινόμενα αυτά έχουν εξωγήινη προέλευση ή σχετίζονται με εχθρικά drone προηγμένης τεχνολογίας, η αμερικανική κυβέρνηση ζητά από το στρατιωτικό προσωπικό να αναφέρει τέτοια περιστατικά που μπορεί να απειλούν την εθνική ασφάλεια.

Πρόσφατα, η κυβέρνηση Τραμπ διόρισε Επιστημονικό Συμβούλιο για τα UAP, με επικεφαλής τον αστρονόμο του Χάρβαρντ Άβι Λεμπ, γνωστό για τους ισχυρισμούς του σχετικά με εξωγήινα σκάφη στο Ηλιακό Σύστημα.

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση και τα περιστατικά σε Ελλάδα και Κύπρο

Στην Ευρώπη, η συζήτηση για τα UAP επικεντρώνεται στους πιθανούς κινδύνους για την εναέρια κυκλοφορία. Η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ με κρατικά χρηματοδοτούμενο κέντρο για την παρακολούθηση και διερεύνηση UFO, το GEIPAN. Από το 1977, το GEIPAN έχει αναλύσει περισσότερες από 3.300 υποθέσεις UAP, από τις οποίες 106 παραμένουν ανεξήγητες και 1.014 άλυτες λόγω ανεπαρκών στοιχείων.

Στις 29 Ιουνίου, το Γαλλικό Κοινοβούλιο πραγματοποίησε συζήτηση για τα UFO, εστιάζοντας στο έργο του GEIPAN και της Γαλλικής Αεροδιαστημικής Δύναμης, αλλά και στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την εξασφάλιση «απαντήσεων από τις δημόσιες αρχές».

Ο γάλλος βουλευτής Αρνό Σεν-Μαρτέν δήλωσε στη Le Parisien: «Θέλουμε να ξεπεράσουμε τον εντυπωσιασμό και τις φαντασιώσεις και, αντί γι’ αυτό, να αντιμετωπίσουμε με σοβαρό και ορθολογικό τρόπο ένα ζήτημα που προκαλεί σημαντικό ενδιαφέρον».

Σύμφωνα με το Euronews, η ΕΕ παρακολουθεί τα UFO, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) δήλωσε ότι ήδη διαθέτει πλαίσιο για την αναφορά κάθε περιστατικού που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων των UAP.

Όπως ανέφερε ο EASA: «Οι πιλότοι και το λοιπό προσωπικό της αεροπορίας ενθαρρύνονται να αναφέρουν οτιδήποτε θεωρούν ότι συνιστά δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια, ανεξάρτητα από τη φύση του». Μέχρι στιγμής, ο EASA δεν έχει εντοπίσει στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι οι αναφορές για UAP συνιστούν συστημικό ζήτημα ασφάλειας που να απαιτεί πρόσθετα μέτρα.

Μαρτυρίες πιλότων για UFO σε Μύκονο και Κύπρο

Το Euronews καταγράφει και μαρτυρίες ευρωπαίων πιλότων για ανεξήγητα φαινόμενα πάνω από Ελλάδα και Κύπρο. Ο Κρίστιαν φαν Χάιστ, κυβερνήτης Boeing 747 με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, περιέγραψε τέσσερα περιστατικά μεταξύ 2005 και 2010. Ένα από αυτά συνέβη το 2005, πιθανότατα στη Μύκονο.

Όπως ανέφερε: «Μετά τη νυχτερινή προσγείωση, κάναμε αναστροφή στον διάδρομο και, κατά τη διάρκεια της στροφής, είδαμε ένα έντονο φως στον ουρανό σε εξαιρετικά μεγάλο ύψος. Κινήθηκε στιγμιαία, εξαφανίστηκε, εμφανίστηκε ξανά, διένυσε περίπου την ίδια απόσταση και εξαφανίστηκε και πάλι περίπου τρεις φορές».

Ο φαν Χάιστ σημείωσε ότι εκείνο το βράδυ ο στολίσκος του αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt βρισκόταν στη Μεσόγειο με κατεύθυνση προς τον Περσικό Κόλπο. «Δεν είναι γνωστό αν τα γεγονότα αυτά συνδέονται μεταξύ τους», ανέφερε.

Άλλη μαρτυρία έδωσε ο Ρομπ Άκερμανς, πιλότος ολλανδικής αεροπορικής εταιρείας, για περιστατικό στην Κύπρο το 2023. Μαζί με το πλήρωμά του παρακολούθησαν για πάνω από δύο ώρες ένα παράξενο φαινόμενο στον ουρανό, με φωτεινά αντικείμενα που εκτελούσαν ελιγμούς και εξαφανίζονταν με μεγάλη ταχύτητα.

Όπως περιέγραψε: «Το πιο παράξενο ήταν ότι ένα από τα τρία φώτα κάποιες φορές έκανε ελιγμούς γύρω από τα άλλα. Έμοιαζε με καταδίωξη αυτό που οι αεροπορικές δυνάμεις αποκαλούν αερομαχίες και στη συνέχεια τα δύο ή και τα τρία εξαφανίζονταν και πάλι».

Ο Άκερμανς σημείωσε επίσης ότι την επόμενη ημέρα, ένας από τους συναδέλφους του παρατήρησε το ίδιο φαινόμενο από τον κήπο του σπιτιού του στην Ολλανδία.

Πηγή: tanea.gr