Σάλος στην Τουρκία: Γυναίκα παρενοχλεί σεξουαλικά άνδρες εργαζόμενους και καταγράφεται σε βίντεο

Το νέο βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τη γυναίκα να πλησιάζει έναν νεαρό υπάλληλο έξω από κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων και, σύμφωνα με τις εικόνες, να τον αγγίζει χωρίς τη συναίνεσή του. Ο εργαζόμενος αιφνιδιάζεται και απομακρύνεται εμφανώς αναστατωμένος, ενώ η γυναίκα συνεχίζει να τον ακολουθεί γελώντας.

«Αδελφή, τι κάνεις;», ακούγεται να της λέει ο νεαρός, προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το σημείο, σε μια σκηνή που έχει αναπαραχθεί χιλιάδες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «βιομηχανική παρενοχλήτρια»

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Αντίστοιχα βίντεο και καταγγελίες έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα από διάφορες συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ των οποίων το Ουμρανιγιέ και το Μπαϊράμπασα.

Εξαιτίας της επαναλαμβανόμενης δράσης που της αποδίδεται, χρήστες των τουρκικών social media έχουν δώσει στη γυναίκα το προσωνύμιο «βιομηχανική παρενοχλήτρια» («sanayi sapığı»), καθώς φέρεται να επιλέγει ως στόχους άνδρες που εργάζονται σε βιοτεχνίες, συνεργεία και εμπορικές επιχειρήσεις.

Τα βίντεο έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν ότι κάθε περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα, ανεξάρτητα από το φύλο του δράστη ή του θύματος.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Μετά και τη δημοσιοποίηση του νέου βίντεο, οι τουρκικές Αρχές φέρονται να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό της γυναίκας, εξετάζοντας τόσο το συγκεκριμένο περιστατικό όσο και τις υπόλοιπες καταγγελίες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τον ακριβή αριθμό των περιστατικών που συνδέονται με την ίδια γυναίκα και να διαπιστώσουν εάν έχουν υποβληθεί επίσημες μηνύσεις από τα φερόμενα θύματα.