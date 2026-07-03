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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στην Αστυνομία μετά την εξαφάνιση 4 ανήλικων κοριτσιών - Αδελφές οι δύο -Δείτε φωτογραφίες τους

 03.07.2026 - 11:38
Συναγερμός στην Αστυνομία μετά την εξαφάνιση 4 ανήλικων κοριτσιών - Αδελφές οι δύο -Δείτε φωτογραφίες τους

Ώρες αγωνίας για τέσσερις ανήλικες τα ίχνη των οποίων έχουν εξαφανισθεί από τους χώρους διαμονής τους σε επαρχία Αμμοχώστου και Λευκωσία. Οι τρεις απουσιάζουν από τις 30 Ιουνίου ενώ η τέταρτη από την 1η Ιουλίου. Οι δύο εξ αυτών είναι αδελφές ενώ μία από τις άλλες δύο, η οποία εξαφανίστηκε την ίδια ημέρα μαζί τους, έχει το ίδιο επίθετο με τις δύο αδερφές, ωστόσο δε διευκρινίζεται από την Αστυνομία εάν πρόκειται ή όχι για συγγενικό τους πρόσωπο.

Σήμερα γίνεται αναδημοσίευση των στοιχείων και των φωτογραφιών τους στο πλαίσιο των προσπαθειών για εντοπισμό τους.

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της AHLAM ESΑIFAN 15ετών, από Παλαιστίνη, η οποία ελλείπει από τις 30/06/2026, από την οικία της στην επαρχία Αμμοχώστου.

Η ελλείπουσα περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου, μελαχρινή, με καφέ μάτια και καφέ μακριά σγουρά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στον αριθμό τηλεφώνου 23-803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Ahlam EsΑifan

Εξαφανίσθηκαν και δύο αδερφές

Η Sarra Esaifan, 17 ετών και η αδελφή της, Kawtar Esaifan, 14 ετών, από Παλαιστίνη, απουσιάζουν από τον χώρο διαμονής τους, στην Αγλαντζιά, επαρχία Λευκωσίας, από τις 30/06/2026.

 

Η Sarra Esaifan περιγράφεται ως ύψους 1.62μ., κανονικής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά.

Sarra Esaifan

Κατά την αναχώρηση της φορούσε μπλε βερμούδα στο μήκος του γονάτου, με γκρίζα φανέλα, μαύρη ζακέτα και αθλητικά παπούτσια χρώματος μαύρου και άσπρου.

Η Kawtar Esaifan περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά μεσαίου μήκους. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μπλε βερμούδα στο μήκος του γονάτου, με γκρίζα φανέλα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Kawtar Esaifan

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Και 3η από Λευκωσία

Η Alina Vaduva, 15½ ετών, από Ρουμανία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της, στην Έγκωμη, επαρχία Λευκωσίας, από τη 01:00π.μ. της 1ης Ιουλίου, 2026.

Η 15χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, με κόκκινα μακριά μαλλιά. Κατά την αναχώρηση της φορούσε λεοπαρδαλέ φόρμα-πιτζάμα και μαύρη τελαντωτή φανέλα.

Alina Vaduva

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

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