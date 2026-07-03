Έκλειψη Ηλίου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το σπάνιο φαινόμενο που θα συμβεί τον Αύγουστο

Μια ολική έκλειψη Ήλιου συμβαίνει όταν η Σελήνη περνάει ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη, ρίχνοντας στον πλανήτη μας μια σκιά που εμποδίζει πλήρως το ηλιακό φως από το να φτάσει σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, σύμφωνα με τη NASA.

Παρατηρητές του ουρανού σε τμήματα της Ρωσίας, της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας, της βόρειας Ισπανίας και της βορειοανατολικής Πορτογαλίας θα μπορέσουν να απολαύσουν την ολικότητα του φαινομένου, όταν ο ουρανός θα σκοτεινιάσει στιγμιαία καθώς ο Ήλιος θα εξαφανιστεί εντελώς, σύμφωνα με το CNN.

Παράλληλα, μια μερική έκλειψη, κατά την οποία εμποδίζεται μόνο ένα μέρος του φωτός του Ήλιου, θα είναι ορατή σε περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Time and Date, η ηλιακή έκλειψη θα ξεκινήσει στις 20.30 και θα ολοκληρωθεί στις 20.40 (τοπική ώρα) και θα γίνει μερικώς ορατή σε περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας. Το φαινόμενο θα παρατηρηθεί καλύτερα από τους τους ακριτικούς Οθωνούς, δυτικά της Κέρκυρας.

Πότε ήταν η προηγούμενη έκλειψη Ήλιου και πότε η επόμενη

Η πιο πρόσφατη ολική έκλειψη Ηλίου σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2024 και ήταν ορατή από το Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ η τελευταία που παρατηρήθηκε από την ηπειρωτική Ευρώπη καταγράφηκε το 2006, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).

Το φαινόμενο που θα σημειωθεί αυτόν τον Αύγουστο θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική Ισπανία από το 1905, ενώ είναι η πρώτη από τις τρεις ηλιακές εκλείψεις που θα παρατηρηθούν στην χώρα από τώρα έως το 2028, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου θα γίνει ορατή από τη νότια Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική, τη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη στις 2 Αυγούστου 2027, σύμφωνα με τη NASA.

Η πορεία της ηλιακής έκλειψης

Η στενή ζώνη της ολικότητας θα εκτείνεται σε μήκος 8.300 χιλιομέτρων, ξεκινώντας πάνω από τις ακτές της Αρκτικής γύρω στις 1 μ.μ. (τοπική ώρα, 20.00 ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια θα περάσει κοντά από τον Βόρειο Πόλο πριν κινηθεί πάνω από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και τη βόρεια Ισπανία, σύμφωνα με το EarthSky.

Όσοι παρακολουθήσουν την έκλειψη από την Γροιλανδία αναμένεται να δουν λίγο περισσότερα από δύο λεπτά ολικότητας, ενώ όσοι βρίσκονται στη βόρεια Ισπανία ενδέχεται να την δουν για μόλις 20 δευτερόλεπτα — αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Η έκλειψη θα περάσει πάνω από τη Γαλικία και στη συνέχεια από τις Βαλεαρίδες Νήσους στην Ισπανία καθώς θα πλησιάζει το ηλιοβασίλεμα, επιταχύνοντας τη μετάβαση από τη μέρα στη νύχτα.

Για όσους θα βρίσκονται εκτός της διαδρομής της έκλειψης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα μεταδώσει ζωντανά την ηλιακή έκλειψη από το Αστροφυσικό Παρατηρητήριο Javalambre της Ισπανίας, στο Τερουέλ.

Τι μπορούν να μάθουν οι επιστήμονες από τις εκλείψεις

Οι ηλιακές εκλείψεις προσφέρουν στους επιστήμονες μοναδικές ευκαιρίες να μελετήσουν τον Ήλιο και το στέμμα του, δηλαδή την εξωτερική του ατμόσφαιρα.

Κατά τη διάρκεια της έκλειψης του Αυγούστου, οι επιστήμονες σχεδιάζουν να εκτοξεύσουν αερόστατα μεγάλου υψομέτρου, τα οποία θα μπορούν να καταγράψουν εικόνες του φαινομένου και της σεληνιακής σκιάς. Στόχος τους είναι να αναπαράγουν ένα πείραμα έκλειψης του 1919, στο οποίο μετρήθηκε ο τρόπος με τον οποίο η βαρύτητα του Ήλιου κάμπτει το φως από μακρινά αστέρια και επιβεβαιώθηκε η θεωρία της γενικής σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Ερασιτέχνες επιστήμονες καλούνται επίσης να κατασκευάσουν ένα δικό τους εργαλείο για να μετρήσουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα όταν ο ουρανός σκοτεινιάζει στιγμιαία.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr