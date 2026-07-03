Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕλεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

 03.07.2026 - 12:02
Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

Νέα δεδομένα δημιουργεί η απόφαση για πρόωρη αποφυλάκιση, μέσω προεδρικής χάρης, του Χαράλαμπου Χρυσάνθου, γνωστού και ως «Χάμπουργκερ», ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης 35 ετών για δύο υποθέσεις απόπειρας φόνου σε Λάρνακα και Αγία Νάπα, ενώ είχε προηγουμένως καταδικαστεί και για υπόθεση βιασμού και επίθεσης εναντίον γυναίκας.

Η προεδρική χάρη συνοδεύτηκε από αναστολή της ποινής του και όρο την άμεση απέλασή του από την Κυπριακή Δημοκρατία, με την απόφαση να συνδέεται με τη συνεργασία που παρείχε στις διωκτικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2020 ο τότε 37χρονος από την Πάφο καταδικάστηκε σε 35 χρόνια φυλάκισης για δύο υποθέσεις απόπειρας φόνου με συνολικά πέντε θύματα σε Λάρνακα και Αγία Νάπα. Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου 2020, είχε επίσης καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για βιασμό και άγριο ξυλοδαρμό γυναίκας.

Αυτούσια η τοποθέτηση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας

Η προεδρική χάρη που δίδεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τη σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, δεν αποτελεί αθώωση ούτε διαγραφή εγκληματικών πράξεων.

Πρόκειται για συνταγματική προβλεπόμενη εξουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λαμβάνει υπ’ όψιν σειρά παραγόντων, όπως η συνεργασία με τις Αρχές, η απονομή της Δικαιοσύνης, ζητήματα ασφάλειας, μεταξύ άλλων του κοινωνικού συνόλου, και η ανάγκη προστασίας της ζωής όχι μόνο του μάρτυρα αλλά και της οικογένειάς του. Η τυχόν μετεγκατάσταση μάρτυρα σε άλλη χώρα εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο προστασίας.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο, μετά από την καταδίκη του και την επιβολή ποινής, εντάχθηκε στο Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων και Συνεργατών της Δικαιοσύνης (ο περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμος του 2001 (95(I)/2001) με σκοπό να καταστεί μάρτυρας κατηγορίας σε δύο σοβαρές υποθέσεις απόπειρας φόνου εναντίον προσώπου που είχε ήδη καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση για πέντε φόνους εκ προμελέτης.

Στο Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων και Συνεργατών της Δικαιοσύνης προβλέπονται τα είδη προστασίας τόσο του μάρτυρα όσο και του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός του, που μπορεί ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας να αποφασίσει αναλόγως της εκάστοτε περίπτωσης.

Το Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων και Συνεργατών της Δικαιοσύνης, που αποτελεί διεθνής πρακτική, δεν θεσμοθετήθηκε για να επιβραβεύει εγκληματίες. Θεσμοθετήθηκε γιατί σε υποθέσεις οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος, πολλές φορές μόνο κάποιος που εμπλέκετο στην εγκληματική δράση μπορεί να αποκαλύψει την αλήθεια.

Όταν ένας μάρτυρας καταθέτει εναντίον προσώπων που εμπλέκονται σε σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις δεν εκτίθεται μόνο ο ίδιος. Εκτίθενται και τα μέλη της οικογένειάς του, τα οποία δεν φέρουν ευθύνη για τις πράξεις του, ούτε για την απόφασή του να συνεργαστεί με τις διωκτικές Αρχές. Το Κράτος οφείλει να προστατεύσει αυτά τα πρόσωπα και κατ’ επέκταση και την κοινωνία ολόκληρη, διότι, κατ’ αυτό τον τρόπο, προστατεύει την αξιοπιστία του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης, αφού, σε αντίθετη περίπτωση, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να πειστεί ο οποιοσδήποτε να συνεργαστεί με τις Αρχές.

Υπό το φως των ανωτέρω είναι που λήφθηκε η απόφαση για απονομή χάριτος. Τονίζεται ότι, τυχόν παραβίαση όρων που έχουν τεθεί στο εν λόγω πρόσωπο μέσω της απονομής χάριτος αυτόματα ενεργοποιούν την επιβληθείσα σε αυτόν ποινή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Video: Ηλικιωμένη γυναίκα με Αλτσχάιμερ κοιμόταν όσο καιγόταν το σπίτι της - Πώς την έσωσε ένα έξυπνο κουδούνι
Εορτολόγιο: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου
Έρχονται βροχές και καταιγίδες μέσα στο καλοκαίρι - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Περιμένεις να λάβεις επίδομα, σύνταξη ή βοήθημα; Μάθε ποιες αιτήσεις εξετάζονται αυτές τις ημέρες
«Ακτινογραφία» της Τεχνικής Εκπαίδευσης: Τα ανοιχτά μέτωπα, οι επιτυχίες και το καλοκαιρινό στοίχημα της ΟΛΤΕΚ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έκλειψη Ηλίου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το σπάνιο φαινόμενο που θα συμβεί τον Αύγουστο

 03.07.2026 - 11:57
Επόμενο άρθρο

Αναστάτωση στα κατεχόμενα: Νεκρή φάλαινα εντοπίστηκε σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

 03.07.2026 - 12:38
Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Μπορεί δημοσίως να αποφεύγει κάθε συζήτηση που αφορά τις προεδρικές εκλογές του 2028, ωστόσο στο Προεδρικό γνωρίζουν καλά ότι η πολιτική συγκυρία εξελίσσεται ευνοϊκά για τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

  •  03.07.2026 - 08:01
Κυπριακό: Οι Βρυξέλλες γίνονται το επόμενο κρίσιμο διπλωματικό τεστ-Στο επίκεντρο η αποστολή της Ολγκίν και η άτυπη πενταμερής

Κυπριακό: Οι Βρυξέλλες γίνονται το επόμενο κρίσιμο διπλωματικό τεστ-Στο επίκεντρο η αποστολή της Ολγκίν και η άτυπη πενταμερής

  •  03.07.2026 - 06:23
Λετυμπιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Υπήρξαν 50 αρνητικές απαντήσεις μέχρι να καταλήξουμε» – Απαντά στις επικρίσεις για τον Μιλωνόπουλο

Λετυμπιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Υπήρξαν 50 αρνητικές απαντήσεις μέχρι να καταλήξουμε» – Απαντά στις επικρίσεις για τον Μιλωνόπουλο

  •  03.07.2026 - 08:54
Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Δημοσία δαπάνη η μεταφορά των σορών των παιδιών στη Βουλγαρία

Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Δημοσία δαπάνη η μεταφορά των σορών των παιδιών στη Βουλγαρία

  •  03.07.2026 - 09:22
Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

  •  03.07.2026 - 12:02
Άννα Αριστοτέλους: Ζητεί αναδρομική τοποθέτηση της στη θέση Γενικής Διευθύντριας - Επικαλείται απόφαση του Δικαστηρίου

Άννα Αριστοτέλους: Ζητεί αναδρομική τοποθέτηση της στη θέση Γενικής Διευθύντριας - Επικαλείται απόφαση του Δικαστηρίου

  •  03.07.2026 - 10:28
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Κατατέθηκε ψήφισμα στη Βουλή για παραίτηση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα

VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Κατατέθηκε ψήφισμα στη Βουλή για παραίτηση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα

  •  03.07.2026 - 08:59
Τον χτύπησε και... εξαφανίστηκε – Έκκληση πολίτη για πληροφορίες μετά από τροχαίο

Τον χτύπησε και... εξαφανίστηκε – Έκκληση πολίτη για πληροφορίες μετά από τροχαίο

  •  03.07.2026 - 10:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα