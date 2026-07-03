Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

Η προεδρική χάρη συνοδεύτηκε από αναστολή της ποινής του και όρο την άμεση απέλασή του από την Κυπριακή Δημοκρατία, με την απόφαση να συνδέεται με τη συνεργασία που παρείχε στις διωκτικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2020 ο τότε 37χρονος από την Πάφο καταδικάστηκε σε 35 χρόνια φυλάκισης για δύο υποθέσεις απόπειρας φόνου με συνολικά πέντε θύματα σε Λάρνακα και Αγία Νάπα. Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου 2020, είχε επίσης καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για βιασμό και άγριο ξυλοδαρμό γυναίκας.

Αυτούσια η τοποθέτηση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας

Η προεδρική χάρη που δίδεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τη σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, δεν αποτελεί αθώωση ούτε διαγραφή εγκληματικών πράξεων.

Πρόκειται για συνταγματική προβλεπόμενη εξουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λαμβάνει υπ’ όψιν σειρά παραγόντων, όπως η συνεργασία με τις Αρχές, η απονομή της Δικαιοσύνης, ζητήματα ασφάλειας, μεταξύ άλλων του κοινωνικού συνόλου, και η ανάγκη προστασίας της ζωής όχι μόνο του μάρτυρα αλλά και της οικογένειάς του. Η τυχόν μετεγκατάσταση μάρτυρα σε άλλη χώρα εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο προστασίας.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο, μετά από την καταδίκη του και την επιβολή ποινής, εντάχθηκε στο Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων και Συνεργατών της Δικαιοσύνης (ο περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμος του 2001 (95(I)/2001) με σκοπό να καταστεί μάρτυρας κατηγορίας σε δύο σοβαρές υποθέσεις απόπειρας φόνου εναντίον προσώπου που είχε ήδη καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση για πέντε φόνους εκ προμελέτης.

Στο Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων και Συνεργατών της Δικαιοσύνης προβλέπονται τα είδη προστασίας τόσο του μάρτυρα όσο και του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός του, που μπορεί ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας να αποφασίσει αναλόγως της εκάστοτε περίπτωσης.

Το Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων και Συνεργατών της Δικαιοσύνης, που αποτελεί διεθνής πρακτική, δεν θεσμοθετήθηκε για να επιβραβεύει εγκληματίες. Θεσμοθετήθηκε γιατί σε υποθέσεις οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος, πολλές φορές μόνο κάποιος που εμπλέκετο στην εγκληματική δράση μπορεί να αποκαλύψει την αλήθεια.

Όταν ένας μάρτυρας καταθέτει εναντίον προσώπων που εμπλέκονται σε σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις δεν εκτίθεται μόνο ο ίδιος. Εκτίθενται και τα μέλη της οικογένειάς του, τα οποία δεν φέρουν ευθύνη για τις πράξεις του, ούτε για την απόφασή του να συνεργαστεί με τις διωκτικές Αρχές. Το Κράτος οφείλει να προστατεύσει αυτά τα πρόσωπα και κατ’ επέκταση και την κοινωνία ολόκληρη, διότι, κατ’ αυτό τον τρόπο, προστατεύει την αξιοπιστία του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης, αφού, σε αντίθετη περίπτωση, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να πειστεί ο οποιοσδήποτε να συνεργαστεί με τις Αρχές.

Υπό το φως των ανωτέρω είναι που λήφθηκε η απόφαση για απονομή χάριτος. Τονίζεται ότι, τυχόν παραβίαση όρων που έχουν τεθεί στο εν λόγω πρόσωπο μέσω της απονομής χάριτος αυτόματα ενεργοποιούν την επιβληθείσα σε αυτόν ποινή.