Αναστάτωση στα κατεχόμενα: Νεκρή φάλαινα εντοπίστηκε σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Kibrisgazetesi, πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό εκβρασμού φάλαινας στις ακτές της Κύπρου. Το θαλάσσιο θηλαστικό αναμένεται να μεταφερθεί στο Φυσικό Πάρκο της Τασκένδης, στο κατεχόμενο χωριό Βουνό, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία από ειδικούς επιστήμονες.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, οι εκβρασμοί θαλάσσιων θηλαστικών αποτελούν σημαντικό αντικείμενο μελέτης, καθώς μπορούν να αποκαλύψουν πολύτιμα στοιχεία για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και να λειτουργήσουν ως προειδοποιητικό σημάδι για προβλήματα στο οικοσύστημα.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι πίσω από τέτοια περιστατικά ενδέχεται να κρύβονται διάφοροι παράγοντες, όπως ασθένειες, η θαλάσσια ρύπανση, συγκρούσεις με πλοία, η παγίδευση σε εγκαταλελειμμένα αλιευτικά δίχτυα, ο έντονος υποβρύχιος θόρυβος, αλλά και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτό, η λεπτομερής εξέταση κάθε περιστατικού κρίνεται απαραίτητη, ώστε να εξαχθούν ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα.