Θετικό πρώτο βήμα ο Οδικός Χάρτης για το Λιμάνι και τη Μαρίνα Λάρνακας

Τον Οδικό Χάρτη για την ανάπτυξη και διαχείριση του Λιμένα, της Μαρίνας Λάρνακας και των παρακείμενων χερσαίων χώρων παρουσίασε την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026, η Αρχή Λιμένων Κύπρου ενώπιον της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας.

Η πρόταση της Αρχής Λιμένων Κύπρου οργανώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: την ανάπλαση και ανάπτυξη του χερσαίου χώρου – Μαρίνας και Παρακείμενης γης, την ανάπλαση και ανάπτυξη της Μαρίνας και τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη του Λιμένα. Ο συνολικός σχεδιασμός, όπως παρουσιάστηκε, περιλαμβάνει έργα με εκτιμώμενο κόστος που ξεπερνά τα €400 εκατομμύρια, ενώ η υλοποίηση προβλέπεται να εξελιχθεί σταδιακά σε φάσεις μέχρι και το 2045. Οι πρώτες παρεμβάσεις προγραμματίζονται να ξεκινήσουν από το 2027.

Σε δηλώσεις του μετά την παρουσίαση, ο Δήμαρχος Λάρνακας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, κ. Ανδρέας Βύρας, ανέφερε ότι η παρουσίαση του Οδικού Χάρτη αποτελεί μια θετική εξέλιξη και ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την προώθηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τη Λάρνακα.

Όπως σημείωσε, για πρώτη φορά παρουσιάζεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που αντιμετωπίζει ενιαία το λιμάνι, τη μαρίνα και τους χερσαίους χώρους, με συγκεκριμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων, εκτιμήσεις κόστους και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στην αξιοποίηση των χερσαίων χώρων, στην αναβάθμιση της μαρίνας, στην ενίσχυση του ρόλου του λιμανιού και στην προοπτική επανασύνδεσης της πόλης με το παραλιακό της μέτωπο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε διαχρονικά αιτήματα της Λάρνακας και δημιουργούν μια σοβαρή βάση για την επόμενη ημέρα.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε, ωστόσο, ότι ο Δήμος αντιμετωπίζει τον σχεδιασμό με ρεαλισμό, σημειώνοντας ότι η επιτυχία της προσπάθειας δεν θα κριθεί από τις εξαγγελίες, αλλά από την υλοποίησή της.

«Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες. Η επιτυχία δεν θα κριθεί από τις εξαγγελίες, αλλά από την υλοποίηση των έργων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ολοκλήρωσή τους. Ο οδικός χάρτης αποτελεί την αρχή της διαδρομής και όχι το τέλος της.»

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο Δήμος Λάρνακας, σε συνεργασία με όλους τους θεσμικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης, θα έχει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, παρακολουθώντας στενά την πρόοδο του σχεδιασμού, καταθέτοντας τεκμηριωμένες εισηγήσεις και συμβάλλοντας εποικοδομητικά στην επιτυχή υλοποίησή του.

Καταλήγοντας, ο κ. Βύρας τόνισε ότι η Λάρνακα έχει περιμένει πολλά χρόνια για την προώθηση του συγκεκριμένου έργου και ότι αυτό που απαιτείται πλέον είναι σοβαρότητα, συνεργασία, διαφάνεια και συνέπεια, ώστε η πόλη να αποκτήσει επιτέλους το σύγχρονο λιμάνι και τη μαρίνα που δικαιούται.

Επισυνάπτεται ο Οδικός Χάρτης Ανάπτυξης & Διαχείρισης Λιμένα, Μαρίνας Λάρνακας & Παρακείμενων Χερσαίων Χώρων.