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ΔΙΕΘΝΗ

Διεθνές κύκλωμα βιαστών με πάνω από 270 μέλη: Νάρκωναν τα θύματά τους, οργάνωναν επιθέσεις online

 03.07.2026 - 13:51
Διεθνές κύκλωμα βιαστών με πάνω από 270 μέλη: Νάρκωναν τα θύματά τους, οργάνωναν επιθέσεις online

Ένα διεθνές δίκτυο οργανωμένης σεξουαλικής κακοποίησης, στο οποίο δράστες φέρονται να νάρκωναν τα θύματά τους προκειμένου να τα βιάσουν ή να τα κακοποιήσουν σεξουαλικά, ανακοίνωσαν ότι αποκάλυψαν οι βρετανικές Αρχές.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος της Βρετανίας (NCA) ανέφερε ότι διαδικτυακές ομάδες, πολλές από τις οποίες δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί από τις διωκτικές Αρχές, επέτρεπαν σε δράστες να οργανώνουν επιθέσεις, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και σε ορισμένες περιπτώσεις να κανονίζουν τη βιντεοσκόπηση της κακοποίησης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, σε αρκετές υποθέσεις οι δράστες εκμεταλλεύονταν σχέσεις εμπιστοσύνης, συχνά μακροχρόνιες προσωπικές σχέσεις, προκειμένου να προσεγγίσουν και να κακοποιήσουν τα θύματά τους. Οι Αρχές έφεραν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία.

Από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, όταν ξεκίνησε η έρευνα για συγκεκριμένο διαδικτυακό φόρουμ, η NCA έχει ταυτοποιήσει περισσότερα από 270 άτομα που συνδέονται με αυτό και με αντίστοιχες ομάδες που δημιουργήθηκαν στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας, Νάιτζελ Λίρι, δήλωσε ότι έχουν διαβιβαστεί περισσότερα από 210 πακέτα πληροφοριών για υπόπτους και πιθανά θύματα σε αστυνομικές Αρχές στη Βρετανία και στο εξωτερικό, με πάνω από το 90% αυτών να έχει σταλεί σε άλλες χώρες.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε αποκαλύψει ένα πραγματικά διεθνές δίκτυο, με μέλη σε δεκάδες χώρες σε όλες τις ηπείρους», ανέφερε ο Λίρι. Στη Βρετανία, οι πληροφορίες αυτές έχουν οδηγήσει σε τουλάχιστον 14 ξεχωριστές έρευνες, ενώ οκτώ θύματα έχουν τεθεί υπό προστασία.

Όπως σημείωσε, οι διαδικτυακές πλατφόρμες λειτουργούσαν ως μέσο διευκόλυνσης των εγκλημάτων, με χρήστες να συζητούν λεπτομέρειες για τον τρόπο νάρκωσης θυμάτων, τη συμμετοχή και άλλων ατόμων στις επιθέσεις, τη χρήση ουσιών, αλλά και τρόπους αποφυγής εντοπισμού από τις Αρχές.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις τα θύματα είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ενώ βρίσκονταν υπό την επήρεια κατασταλτικών ουσιών και ενδέχεται να μην είχαν αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

Ο Λίρι χαρακτήρισε την έκταση των ευρημάτων «βαθιά ανησυχητική», τονίζοντας ότι πλέον δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για όλο και πιο οργανωμένη δράση. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ενδείξεις και για άλλες ομάδες που παραμένουν άγνωστες στις Αρχές, ενώ τέτοιου είδους εγκλήματα θεωρείται ότι δεν καταγράφονται στην πραγματική τους έκταση.

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, όπου ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών επειδή τη νάρκωνε και τη βίαζε, ενώ επέτρεπε και σε δεκάδες άλλους άνδρες να την κακοποιούν όσο ήταν αναίσθητη, επί σχεδόν μία δεκαετία. Στη δίκη που ολοκληρώθηκε στην Αβινιόν τον Δεκέμβριο του 2024, συνολικά 50 άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για βιασμούς ή άλλα σεξουαλικά αδικήματα.

Σε ξεχωριστή επιχείρηση, η Europol ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε με Αρχές επτά χωρών, οδηγώντας στον εντοπισμό 156 θυμάτων και δραστών σε μία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για σεξουαλικές επιθέσεις με χρήση ουσιών.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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