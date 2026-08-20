Κρούσμα ιού Δυτικού Νείλου στην Κύπρο - Σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική ο ασθενής

Όπως εξήγησε ο κ. Αριστοδήμου, πρόκειται για περιστατικό, που εμπίπτει στο πολύ μικρό ποσοστό ασθενών που προσβάλλονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου, οι οποίοι μπορεί να εμφανίσουν σοβαρή λοίμωξη στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι ασθενείς αυτοί είναι συνήθως ηλικιωμένα ή ανοσοκατασταλμένα άτομα, αν και δεν είναι απαραίτητο.

Πρόσθεσε ότι στην πλειοψηφία τους οι λοιμώξεις από τον εν λόγω ιό είναι ασυμπτωματικές, ενώ σε ένα επίσης μικρό ποσοστό μπορεί να παρουσιάζουν συμπτώματα γρίπης. Ο κ. Αριστοδήμου διευκρίνισε ότι πρόκειται για ιό, ο οποίος μεταδίδεται αποκλειστικά από τσίμπημα κουνουπιού, που τον μεταφέρει και ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι το Υπουργείο διαθέτει πρωτόκολλα και διαδικασίες για τη διαχείριση των κρουσμάτων, καθώς με τον εντοπισμό τους ακολουθούν ψεκασμοί για την αντιμετώπιση των κουνουπιών.

Ο κ. Αριστοδήμου εξήγησε ότι ψεκασμοί γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά εφαρμόζονται πιο εντατικά όταν εντοπίζονται κρούσματα, αφού γίνει ιχνηλάτηση για τους χώρους όπου μπορεί να προσβλήθηκε ο ασθενής και σταλούν κλιμάκια για τον σκοπό αυτό.

Σποραδικά τα κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου στην Κύπρο, δεν υπάρχει λόγος πανικού

Τα κρούσματα του ιού παραμένουν σποραδικά στην Κύπρο, εξήγησε η κ. Κωνσταντίνου, εξηγώντας ότι η εικόνα αυτή δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία και δεν υπάρχει λόγος για πανικό, παρά την έξαρση, που παρατηρείται σε χώρες της Ευρώπης.

Η κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι ο ιός παρακολουθείται στην Κύπρο από το 2016 και τα στοιχεία που καταγράφονται παραμένουν σποραδικά, με εξαίρεση το 2019, όταν καταγράφηκαν 24 κρούσματα, και το 2023, όταν καταγράφηκαν εννέα κρούσματα, ενώ υπήρξαν και χρονιές με μηδενικά κρούσματα, όπως το 2020, το 2021 και το 2025.

Εξάλλου, ο κ. Αριστοδήμου είπε ότι ήταν αναμενόμενο να έχουμε κρούσμα, εφόσον το κουνούπι που μπορεί να μεταδώσει τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενδημεί στην Κύπρο. Εξήγησε, μάλιστα, ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι σε επιφυλακή και για τα κουνούπια Aedes aegypti και Aedes albopictus, που μπορεί να μεταδώσουν ασθένειες που δεν είναι ενδημικές στην Κύπρο, όπως Δάγκειο πυρετό, Zika και Chikungunya.

Η κ. Κωνσταντίνου υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζουν εντομοαπωθητικά μέτρα και οι πολίτες, όπως επίσης και οι ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε περιοχές όπου υπάρχει έξαρση του ιού.

Πηγή: ΚΥΠΕ