Συνταξιοδοτικό: «Αγκάθια» και ερωτήματα στο τραπέζι - Τι ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι

Τόσο οι εργοδοτικές οργανώσεις όσο και οι οργανώσεις των εργαζομένων, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι πρόκειται για ένα σύνθετο νομοσχέδιο, το οποίο επεξεργάζονται εσωτερικά, προκειμένου να διαμορφώσουν τις θέσεις τους και να ζητήσουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Το κόστος της μεταρρύθμισης και η βιωσιμότητα του Ταμείου

Οι εργοδοτικές οργανώσεις ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι εξακολουθούν να αναμένουν διευκρινίσεις όσον αφορά το πώς θα καλυφθεί το κόστος της μεταρρύθμισης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της βιωσιμότητας του Ταμείου και των δημόσιων οικονομικών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η χθεσινή ήταν μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση. «Ανταλλάχθηκαν κάποιες πρώτες απόψεις. Παρόλα αυτά γεννήθηκαν αρκετά ερωτήματα, απορίες. Θα χρειαστούμε περαιτέρω διευκρινίσεις τις επόμενες μέρες», είπε, σημειώνοντας ότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά.

«Με την ύψιστη ευθύνη που διακατέχει το Επιμελητήριο της χώρας, αλλά και αφουγκραζόμενοι την αγωνία των συμπολιτών μας για αυτή την πολυπόθητη μεταρρύθμιση, θα προσπαθήσουμε να είμαστε εποικοδομητικοί, ωφέλιμοι και ουσιαστικοί, ώστε να τρέξει η διαδικασία όσο το δυνατόν γίνεται μέσα στα περιθώρια που έχουν τεθεί», είπε, αναφέροντας ότι στόχος είναι να βρεθούν συγκλίσεις και, αν είναι δυνατόν, να δημιουργηθεί ομόφωνη στάση όλων των πλευρών.

«Το θετικό είναι ότι αυτή τη φορά ο στόχος όλων είναι ο ίδιος: να εξευρεθούν οι συγκλίσεις, ώστε η μεταρρύθμιση να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη και να προστατεύει τη μακροοικονομική επίδραση στην οικονομία του τόπου και να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων», είπε.

Ερωτηθείς αν απαντήθηκε το πώς θα χρηματοδοτηθεί η μεταρρύθμιση, απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι αυτό είναι ένα από τα σημεία στα οποία θα ζητηθούν διευκρινίσεις. «Είναι ένα από τα πράγματα που περιμένουμε να αποσαφηνιστεί από τους τεχνοκράτες, ώστε να ξέρουμε το επιπλέον κόστος από πού μπορεί να προέλθει», είπε.

Απαντώντας κατά πόσο υπάρχουν «κόκκινες γραμμές» σε αυτό που παρουσιάστηκε για τις εργοδοτικές οργανώσεις, ο κ. Ρουσουνίδης είπε ότι πέραν της θέσεως του ΚΕΒΕ για την εθελοντική βάση των Ταμείων Προνοίας, «αυτά που αναγνώσαμε χθες θα τα προσεγγίσουμε με θετικό, εποικοδομητικό, και ωφέλιμο τρόπο, ώστε να δημιουργηθεί και κλίμα συναίνεσης όλων των πλευρών, με σεβασμό, μετριοπάθεια και ψηλό αίσθημα ευθύνης».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, ανέφερε ότι η πρώτη αποτίμηση είναι θετική. «Οι πρώτες εντυπώσεις είναι ότι είναι μια σοβαρή προσπάθεια, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας, εκ πρώτης όψεως. Υπάρχει μια προσπάθεια για να εξορθολογιστούν παράμετροι που δημιουργούσαν στρεβλώσεις σε βάρος είτε του Ταμείου είτε των ασφαλισμένων. Γίνεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, αλλά πρέπει να δούμε προσεκτικά τις λεπτομέρειες», ανέφερε.

Κυρίως, σημείωσε, πρέπει να εξεταστεί το οικονομικό σκέλος της αύξησης των ωφελημάτων που θα προκύψουν, και κατά πόσο επαρκούν τα έσοδα με βάση τις παραδοχές, για να καλυφθούν χωρίς αύξηση εισφορών, «που είναι απόλυτη κόκκινη γραμμή από όλους. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα για τον πυλώνα μηδέν και τον πυλώνα ένα», είπε.

Σημείωσε, επίσης, ότι η χθεσινή ήταν μια πολύ παραγωγική συζήτηση. «Νομίζω πρώτη φορά ήταν τόσο παραγωγική αφότου ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, αφού τα ζητήματα ήταν πλέον συγκεκριμένα, με αριθμούς, σενάρια και κατανοητά παραδείγματα».

Ερωτηθείς για τις αναφορές της Κυβέρνησης για δημοσιονομικό κόστος στα €50 εκ. τον χρόνο για τα πρώτα πέντε χρόνια, εκτίμησε ότι αυτό είναι στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους. «Αυτά είναι που θα εξετάσουμε με τη βοήθεια των συμβούλων μας», ανέφερε.

«Η δαπάνη αυτή, νοουμένου ότι συνδυάζεται με τον εξορθολογισμό στρεβλώσεων είναι εκ πρώτης όψεως μια δαπάνη διαχειρίσιμη», είπε.

Όπως είπε, «χρειαζόμαστε ακόμα κάποιες διευκρινίσεις από πλευράς Υπουργείου Εργασίας σε σχέση με αυτό που προτείνει», ανέφερε.

Πέναλτι, χαμηλοσυνταξιούχοι, επενδυτική πολιτική, σταδιακές αυξήσεις

Τα σημεία διαφωνίας αλλά και ερωτήματα που προς το παρόν δεν απαντήθηκαν επισήμανε με τη σειρά της η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Όσον αφορά την πρόταση για μείωση της αναλογιστικής μείωσης του 12% σε 7,5%, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι «η ελάφρυνση που δίνεται του 4,5% είναι μόνο πάνω στο βασικό μέρος των συντάξεων», αναφέροντας ότι για ακόμα μια φορά υπονομεύεται η αναλογικότητα του συστήματος.

Επίσης, ανέφερε ότι μετά τη μεταβατική περίοδο των πέντε χρόνων, αυξάνονται σταδιακά τα χρόνια εισφορών που απαιτούνται για σύνταξη στα 63, από 33 που είναι σήμερα σε 38.

Σχετικά με τις προτεινόμενες αυξήσεις στις συντάξεις, ανέφερε ότι «ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτά που τους έλεγαν για €150-€200 αύξηση είναι σε διαδικασία πενταετίας», σημειώνοντας ότι είναι σημείο προς συζήτηση.

Σύμφωνα με την κ. Χαραλάμπους, προβληματικό είναι και το γεγονός ότι η πρόταση δεν αντιμετωπίζει το θέμα σύνταξης χηρείας για τους άντρες πριν το 2018, κάνοντας λόγο για «κοινωνική αδικία» και «δημιουργία ανισοτήτων» μεταξύ δικαιούχων του συστήματος.

«Θέλουμε να μελετήσουμε τα ζητήματα των αλλαγών στις συντάξεις ανικανότητες και στη σύνταξη χηρείας. Κάποιες αλλαγές έχουν πιο θετικό πρόσημο, κάποιες πιο αρνητικό», είπε, σημειώνοντας ότι πρέπει να αξιολογηθούν.

«Θα το δούμε συνολικά. Έχει σημαντικά ζητήματα, τα οποία εμείς βάλαμε ως στόχους σε αυτή τη συζήτηση που ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζονται δεν μας ικανοποιεί», είπε.

Όσον αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι το πρωί πριν τη συνάντηση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 28/8, έχει οριστεί έκτακτη ειδική συνεδρίαση για να παρουσιάσει ο αναλογιστής τις εισηγήσεις για το σχέδιο των χαμηλοσυνταξιούχων. «Είναι σημαντικό ότι πείσαμε την κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να καταργηθεί το σχέδιο», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι αρχικά η Κυβέρνηση μιλούσε για ενσωμάτωση της μικρής επιταγής στη σύνταξη.

«Εμείς αποδείξαμε ότι και με τη μεταρρύθμιση και μετά τις αυξήσεις, με παραδοχή και της ίδιας της κυβέρνησης, θα υπάρχουν συνταξιούχοι κάτω από το όριο της φτώχειας. Θεωρούμε σημαντικό ότι πείσαμε την Κυβέρνηση ότι το σχέδιο πρέπει να παραμείνει και ότι χρειάζεται αναθεώρηση. Θα δούμε τι κριτήρια θα βάλουν», είπε.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, είπε στο ΚΥΠΕ ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στο νομοσχέδιο, σημειώνοντας ως σημαντική την άρση της ρύθμισης που θα λειτουργούσε επιβαρυντικά σε κάποιες συντάξεις και τη βελτίωση σε κάποια συνταξιοδοτικά ωφελήματα.

Σημείωσε ότι υπάρχουν ερωτήματα που θα θέσουν στην επόμενη συνάντηση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ενώ είναι σε επαφή και με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για επιπρόσθετη αξιολόγηση.

Ο κ. Μάτσας αναφέρθηκε σε «κενά» και ζητήματα που δεν ικανοποιούν τις συντεχνίες, όπως η ρύθμιση για το 12%, για το οποίο, όπως είπε, κατέθεσαν πρόταση που μπορεί να είναι πιο αποδεκτή, χωρίς να ανατρέπει το όριο συνταξιοδότησης.

Ερωτηθείς για το αν είναι εφικτά τα χρονικά πλαίσια που έθεσε ο Υπουργός, είπε ότι η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου είναι λίγο «επίφοβη» καθώς πρέπει όλες οι οργανώσεις να θέσουν το ζήτημα στα συλλογικά τους όργανα.

«Για εμάς η ουσία είναι να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επάρκεια, ώστε αυτό που θα κατατεθεί στη Βουλή να είναι όσο το δυνατόν πιο συμφωνημένο», σημειώνοντας ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι εφικτό το ορόσημο εφαρμογής της μεταρρύθμισης από 1η Ιανουαρίου.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, χαιρέτισε το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να αγγίξει αυτό το σημαντικό θέμα, σημειώνοντας ότι η μεταρρύθμιση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αναφέροντας ότι δίνει λύση σε χρόνια προβλήματα.

«Υπάρχουν κάποια σημεία που θέλουμε περισσότερες εξηγήσεις», ανέφερε, σημειώνοντας ως πρώτο την επενδυτική πολιτική του Ταμείου, πώς θα επιστραφούν τα λεφτά που δανείστηκε το κράτος στο ΤΚΑ, πού και πώς θα επενδύονται τα πλεονάσματα. «Από την επενδυτική πολιτική εξαρτάται η μελλοντική ευρωστία του Ταμείου, άρα και οι μελλοντικές παροχές», ανέφερε.

Όσον αφορά το θέμα της αναλογιστικής μείωσης του 12%, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι «δεν μας βρίσκει εκ πρώτης σύμφωνους, γιατί μιλούμε για πολύ μικρά ποσά, αφού η μείωση θα αφορά μόνο τη βασική σύνταξη». Όπως εξήγησε, η πρόταση της κυβέρνησης ανέρχεται γύρω στα €20 τον μήνα, κάτι που δεν αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί.

Σημείωσε, επίσης, ότι δεν έχει διευκρινιστεί, ακόμα, πόσο θα είναι το κόστος για το ΤΚΑ από τη μείωση που προτείνεται για το πέναλτι, κάτι που θα έδειχνε κατά πόσο η πρόταση είναι ευνοϊκότερη ή χειρότερη από τις προτάσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής.

Αναφέρθηκε, επίσης, και στη σύνταξη χηρείας στους άνδρες, σημειώνοντας ότι είναι «μια αδικία που πρέπει να αρθεί», ενώ σημείωσε ότι το κόστος για αυτό το θέμα χρόνο με τον χρόνο μειώνεται, αφού αποβιώνουν οι δυνητικοί δικαιούχοι. Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι στο προσχέδιο που δόθηκε δεν γίνεται καμιά αναφορά για αυτό το θέμα.

Τέλος, σημείωσε, πρέπει το κράτος να διευκρινίσει ποια θα είναι η συνεισφορά του, ιδιαίτερα για όσους οι συντάξεις τους είναι χαμηλές. Σημείωσε ότι η φορολογική και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση έπρεπε να πήγαιναν πακέτο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού περιθωρίου της κυβέρνησης δαπανήθηκε για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, με αποτέλεσμα να εξαντλείται το κονδύλι για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώριο να βρεθούν οι απαραίτητες συγκλίσεις εντός των χρονοδιαγραμμάτων που όρισε ο Υπουργός, είπε ότι θα ήταν καλύτερα να υπάρχει περισσότερος χρόνος. Όπως είπε, θα μπορούσε να ξεκινά από 1η Μαρτίου αντί 1η Ιανουαρίου. Τόνισε ότι όσο πιο ομόφωνο είναι το νομοσχέδιο που θα πάει στη Βουλή, τόσο λιγότερο θα καθυστερήσει εκεί.

Μήλο της έριδος τα Ταμεία Προνοίας

Το προσχέδιο που δόθηκε στους κοινωνικούς εταίρους αυτή τη βδομάδα αφορά τις συντάξεις από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ στις 28 Αυγούστου θα παρουσιαστεί και η θέση της κυβέρνησης για τον πυλώνα μηδέν, τις κοινωνικές παροχές του κράτους για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Αντίθετα, δεν συζητήθηκε, μέχρι στιγμής, ο δεύτερος πυλώνας που αφορά τα Ταμεία Προνοίας, όπου αναμένεται να υπάρξουν μεγαλύτερες διαφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Από τη μία, οι συντεχνίες αναφέρουν ότι ο δεύτερος πυλώνας είναι αναπόσπαστο μέρος της μεταρρύθμισης και ζητούν να γίνουν υποχρεωτικά για όλους τα Ταμεία Προνοίας, προκειμένου να ενισχυθεί η επάρκεια των εισοδημάτων των συνταξιούχων.

«Πρέπει να δούμε και τον δεύτερο πυλώνα, ο οποίος δεν μπορεί να μείνει εκτός της συγκεκριμένης προσπάθειας, διαφορετικά δεν θα μιλούμε για μεταρρύθμιση, αλλά τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Μάτσας.

Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδούλου αναφέρθηκε στην επάρκεια των συντάξεων, σημειώνοντας ότι πρέπει να εξεταστεί το προφίλ των μελλοντικών συνταξιούχων και τι ανάγκες θα έχουν. «Θα πρέπει η σύνταξη να μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες των μελλοντικών χαμηλοσυνταξιούχων: διαμονή, διατροφή και μετακίνηση», είπε, σημειώνοντας την αναγκαιότητα να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας.

«Πρέπει και αυτό το ζήτημα να συμφωνηθεί άμεσα και να καταστεί υποχρεωτικό για όλους τους εργαζόμενους, για να καταστεί πραγματική συνταξιοδοτική παροχή», ανέφερε.

Από την άλλη, οι εργοδοτικές οργανώσεις αναφέρονται σε κίνητρα προκειμένου να επεκταθεί ο θεσμός σε εθελοντική βάση, ενώ κάνουν λόγο για casus belli σε περίπτωση προώθησης της υποχρεωτικότητας.

Ο κ. Ρουσουνίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι «δεν θα αφήσουμε τη συζήτηση για τον δεύτερο πυλώνα να δημιουργήσει οποιαδήποτε κωλυσιεργία στην υπόλοιπη διαδικασία υποβολής του νομοσχεδίου στη Βουλή για ψήφιση για τον πυλώνα μηδέν και ένα», ενώ σημείωσε ότι η θέση του ΚΕΒΕ για τον δεύτερο πυλώνα «είναι κρυστάλλινη και ξεκάθαρη, ότι τα Ταμεία Προνοίας πρέπει να παραμείνουν σε εθελοντική βάση και να δοθούν εργαλεία και κίνητρα στις επιχειρήσεις για επέκταση του θεσμού».

Από την πλευρά του, ο κ. Αντωνίου είπε ότι μέσα από τις επιδόσεις της πραγματικής οικονομίας και τη συνετή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών όλα αυτά τα χρόνια, «νομίζω υπάρχει το απαραίτητο δημοσιονομικό περιθώριο προκειμένου να έχουμε και ισχυρά κίνητρα για να διατηρηθεί ο εθελοντικός χαρακτήρας των Ταμείων Προνοίας και να διευρυνθεί το πεδίο κάλυψής τους σε περισσότερους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα».

Εκτίμησε ότι στον δεύτερο πυλώνα «θα έχουμε ζητήματα στα οποία θα είναι πολύ πιο δύσκολο να γεφυρωθούν οι διαφορές και είναι πολύ κρίσιμη η συμμετοχή του κράτους στην ενθάρρυνση επιχειρήσεων και εργαζομένων για συμμετοχή στα ταμεία προνοίας μέσα από κίνητρα», ενώ είπε αν γίνουν σκέψεις για υποχρεωτικότητα των Ταμείων Προνοίας «είναι casus belli για εμάς».

ΚΥΠΕ