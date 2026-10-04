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ΔΙΕΘΝΗ

Φρίκη στο Σικάγο: Νεκρή 7χρονη που μαχαιρώθηκε πισώπλατα από γυναίκα σε κεντρικό δρόμο, δείτε βίντεο

 04.10.2026 - 17:30
Φρίκη στο Σικάγο: Νεκρή 7χρονη που μαχαιρώθηκε πισώπλατα από γυναίκα σε κεντρικό δρόμο, δείτε βίντεο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα επτάχρονο κορίτσι στο Σικάγο, που μαχαιρώθηκε πισώπλατα πολλές φορές, ενώ περπατούσε σε δρόμο της πόλης

Σύμφωνα με το New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Σάββατο, λίγο πριν από το μεσημέρι, στη λεωφόρο Κότατζ Γκρόουβ, στη συνοικία Τσάτχαμ. Όπως αναφέρει η αστυνομία του Σικάγο, το παιδί περπατούσε στο πεζοδρόμιο όταν το πλησίασε μία ενήλικη γυναίκα. Η γυναίκα έβγαλε το μαχαίρι και, όπως αναφέρεται στην αστυνομική ενημέρωση, κάρφωσε το κορίτσι «πολλές φορές στην πλάτη».

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που η συγκεκριμένη περπατά ατάραχη στο πεζοδρόμιο, λίγα λεπτά μετά την επίθεση, θεωρώντας ότι θα φύγει ανενόχλητη.

Δείτε βίντεο:

Περαστικοί ακινητοποίησαν τη γυναίκα Αυτόπτες μάρτυρες που είδαν την επίθεση έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν το παιδί και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τη φερόμενη ως δράστιδα μέχρι την άφιξη των αστυνομικών. Περπατούσα εκείνη την ώρα στον δρόμο και βλέπω τη γυναίκα που μαχαίρωσε το κορίτσι να περνά από δίπλα μου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής της από τους περαστικούς, η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα τραύματά της δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή της.

Μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία της.Ξαφνικά ακούω μια περαστική να φωνάζει «πιάστε τη, αυτή το έκανε, τη μαχαίρωσε», λέει ένας από τους πολίτες που ακινητοποίησαν την ύποπτη για την επίθεση στην 7χρονη. Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ η επτάχρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο παίδων.

Άγνωστο το κίνητρο της επίθεσης

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο αν η γυναίκα γνώριζε το επτάχρονο κορίτσι.

Άγνωστο παραμένει επίσης το κίνητρο, ενώ οι κατηγορίες σε βάρος της υπόπτου αναμένεται να ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της αρχικής έρευνας.

Η δημοτική σύμβουλος της 8ης Περιφέρειας του Σικάγο, Μισέλ Χάρις, εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του παιδιού.

«Είμαι βαθιά συντετριμμένη από την παράλογη επίθεση με μαχαίρι σε ένα επτάχρονο παιδί στη γειτονιά μας», ανέφερε σε δήλωσή της, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στην οικογένεια και στους φίλους του κοριτσιού.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους πολίτες που παρενέβησαν και ακινητοποίησαν τη γυναίκα, επισημαίνοντας ότι η άμεση αντίδρασή τους ενδέχεται να απέτρεψε νέους τραυματισμούς.

Η αστυνομία του Σικάγο κάλεσε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις Αρχές, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει η αρμόδια μονάδα ανθρωποκτονιών της περιοχής.

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