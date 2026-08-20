Πανεπιστήμια Ελλάδας: Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα για τους Κύπριους υποψηφίους

Ανέφερε, επίσης, ότι προς το παρόν η Υπηρεσία δεν έχει επίσημη ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος.

Όπως εξήγησε, η διαδικασία επεξεργασίας και έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι χρονοβόρα, επειδή ενσωματώνονται και τα αποτελέσματα των Ελλήνων του εξωτερικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ