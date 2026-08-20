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Τομ Χανκς: Συζητά για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της κινηματογραφικής μεταφοράς του μπεστ σέλερ «Theo of Golden»

 20.08.2026 - 13:03
Τομ Χανκς: Συζητά για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της κινηματογραφικής μεταφοράς του μπεστ σέλερ «Theo of Golden»

Σε συζητήσεις για την απόκτηση των κινηματογραφικών δικαιωμάτων του μυθιστορήματος-έκπληξη «Theo of Golden» του Αλεν Λίβαϊ βρίσκεται η Warner Bros Pictures. Πρόκειται για ένα βιβλίο που σημείωσε εξαιρετική επιτυχία χωρίς κάποια οργανωμένη καμπάνια μάρκετινγκ, αναδεικνύοντας τον πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα σε εκδοτικό φαινόμενο λίγο πριν συμπληρώσει τα 70 του χρόνια.

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Καταθέτουν απορίες στο Υπουργείο Εργασίας και ζητούν διευκρινίσεις οι κοινωνικοί εταίροι για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, μετά την παρουσίαση του προσχεδίου του νομοσχεδίου την Τετάρτη. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων αναφέρθηκαν στα πρώτα κενά που εντοπίζουν από τα όσα μέχρι σήμερα παρουσιάστηκαν, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, τη θετική διάθεση για εξεύρεση συγκλίσεων εντός των χρονικών πλαισίων που ορίστηκαν.

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