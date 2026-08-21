Αεροσυνοδός της Air France μετά από 32 χρόνια συνταξιοδοτείται και αποκαλύπτει το ποσό που θα παίρνει - Δεν θα το πιστεύετε

Ιδιαίτερα τα παλαιότερα χρόνια όταν οι αεροπορικές ήταν λιγότερες, τα αεροπορικά ταξίδια πολύ πιο δύσκολα, πολύ πιο λίγα, πολύ πιο σπάνια για τον καθέναν και οι πτήσεις ήταν άμεσα συνδεμένες με τις έννοιες της πολυτέλειας και της χλιδής.

Οι αεροσυνοδοί, κυρίως γυναίκες τα πρώτα χρόνια της εμπορικής αεροπλοΐας, θεωρούνταν άτομα προνομιούχα από κάθε άποψη, καθώς ήταν αναλογικά λιγοστές οι θέσεις, τα εισοδήματα υψηλά και κυρίως είχαν ένα τεράστιο και σπάνιο προνόμιο: Ταξίδευαν, ως μέρος της δουλειάς τους, ανά τον κόσμο.

Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και το επάγγελμα του αεροσυνοδού στα όρια του mainstream. Εξακολουθεί να φέρει όμως ακόμη και σήμερα, που τα αεροπορικά ταξίδια είναι ρουτίνα, μια μαγεία. Οι απολαβές διαφέρουν, φυσικά, ανά εταιρεία, χώρα, τα χρόνια προϋπηρεσίας. Και το ίδιο ισχύει και για τις συντάξεις τους.

Γαλλικό Μέσο δημοσιεύει την ιστορία της Λοράνς και αποκαλύπτει πόσα χρήματα παίρνει μετά από 40 χρόνια εργασίας ως αεροσυνοδός, εκ των οποίων 32 στην Air France, αλλά και το ύψος του μισθού της κατά την τελευταία περίοδο της εργασίας της.

Η περίπτωσή της απέχει σημαντικά από τα συνήθη στατιστικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη μείωση των εισοδημάτων κατά τη μετάβαση στη συνταξιοδότηση.

Ο τελευταίος της μισθός ανερχόταν σε 3.084 ευρώ καθαρά. Και η σύνταξη που λαμβάνει ανέρχεται στα 2.700 ευρώ.

Η Λοράνς και οι μισθοί της αεροσυνοδού

Γεννημένη τον Δεκέμβριο του 1960, μπόρεσε να συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 62 ετών, λίγο πριν από τη μεταρρύθμιση που αύξησε το νόμιμο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γαλλία.

Σήμερα, η Λοράνς λαμβάνει 2.700 ευρώ καθαρά τον μήνα. Πρόκειται για μια σύνταξη σχεδόν ισοδύναμη με τον μισθό που έπαιρνε στην τελευταία φάση της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας. Έτσι, η μετάβασή της στη συνταξιοδότηση ήταν ιδιαίτερα ομαλή.

Αεροσυνοδός: Ένας μεταβλητός μισθός, αλλά μια πιο ομαλή συνταξιοδότηση

Αν η σύνταξη της Λοράνς βρίσκεται τόσο κοντά στο εισόδημα που είχε κατά την ενεργό εργασία της, αυτό οφείλεται και στο ότι οι μηνιαίες αποδοχές της παρουσίαζαν σημαντικές διακυμάνσεις.

Στο τέλος της καριέρας της ο μεικτός μισθός της έφτανε τα 3.954 ευρώ. Ωστόσο, λόγω των μπόνους και των επιδομάτων που συνδέονται με το επάγγελμα, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές της κυμαίνονταν συνήθως μεταξύ 2.900 και 3.200 ευρώ.



Μεταξύ αυτών των πρόσθετων αποδοχών περιλαμβάνονταν τα επιδόματα πτήσης. Αυτά υπολογίζονταν ανάλογα με τον αριθμό των ωρών πτήσης, αλλά και με το είδος των δρομολογίων: μικρών, μεσαίων ή μεγάλων αποστάσεων.

Τα επιδόματα ήταν αυξημένα για τις νυχτερινές πτήσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει πτήση, η Air France εξασφάλιζε, παρ’ όλα αυτά, ένα ελάχιστο επίπεδο αποδοχών.

Τέλος, οι στάσεις και οι διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό έδιναν δικαίωμα σε ειδικά επιδόματα. Σε αυτά περιλαμβάνονταν η κάλυψη των εξόδων για τις διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό, καθώς και επιπλέον ποσά που καταβάλλονταν απευθείας μέσω της μισθοδοσίας.

Ενώ πολλοί συνταξιούχοι βλέπουν το βιοτικό τους επίπεδο να μειώνεται αισθητά μετά τη συνταξιοδότηση, η αεροσυνοδός θεωρεί τον εαυτό της «τυχερό».

Πηγή: iefimerida.gr