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TRAVEL

Άρχισαν τα όργανα: Αυτή η γνωστή αεροπορική ξέμεινε από καύσιμα... στον αέρα χιλιάδες πτήσεις προς Ευρώπη

 21.08.2026 - 06:56
Άρχισαν τα όργανα: Αυτή η γνωστή αεροπορική ξέμεινε από καύσιμα... στον αέρα χιλιάδες πτήσεις προς Ευρώπη

Μέχρι στιγμής, δεν αναμένονται αλλαγές στις προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης των πτήσεων

Η Lufthansa βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρόσκαιρο και περιορισμένης έκτασης πρόβλημα στην τροφοδοσία αεροπορικών καυσίμων από τους συνεργαζόμενους προμηθευτές της στο αεροδρόμιο του Βίντχοκ, στη Ναμίμπια, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία σήμερα, Πέμπτη.

Μέχρι στιγμής, δεν αναμένονται αλλαγές στις προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης των πτήσεων. Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία διευκρίνισε ότι για ορισμένα δρομολόγια με προορισμό την Ευρώπη ενδέχεται να χρειαστεί στάση σε διαφορετικό αεροδρόμιο προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανεφοδιασμός καυσίμων.

Πιθανές επιπτώσεις και στις εμπορευματικές μεταφορές

Το πρόβλημα έχει ήδη οδηγήσει στην αλλαγή δρομολογίων ορισμένων πτήσεων. Εκπρόσωπος της Discover Airline ανέφερε ότι μία πτήση με προορισμό τη Φρανκφούρτη χρειάστηκε να εκτραπεί την Τετάρτη, ενώ ακόμη μία επηρεάστηκε την Πέμπτη.

Η Discover πραγματοποιεί συνολικά 10 πτήσεις την εβδομάδα από το Βίντχουκ προς Φρανκφούρτη και Μόναχο.

Παράλληλα, οι ομάδες της εταιρείας που είναι αρμόδιες για την προμήθεια καυσίμων, σε συνεργασία με το προσωπικό εδάφους, εξετάζουν διαθέσιμες λύσεις προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή τροφοδοσία το συντομότερο δυνατό.

Η Lufthansa δήλωσε στο Reuters ότι ενδέχεται να επηρεαστούν και οι μεταφορές εμπορευμάτων.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης, Ανεξάρτητοι Πατριώτες για την Αλλαγή (IPC), υποστήριξε ότι η Lufthansa Cargo ενημέρωσε εγγράφως τους πελάτες της στις 19 Αυγούστου πως δεν ήταν σε θέση να μεταφέρει φορτία από το Βίντχουκ εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του IPC την Πέμπτη, ο συγκεκριμένος περιορισμός επρόκειτο να ισχύσει έως τις 23 Αυγούστου 2026, με την ίδια την αεροπορική εταιρεία να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης.
Το Reuters ανέφερε ότι είδε στιγμιότυπο της σχετικής γραπτής ειδοποίησης, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητά της.

Η εταιρεία αεροδρομίων γνωρίζει το πρόβλημα

Η Εταιρεία Αεροδρομίων της Ναμίμπια ανακοίνωσε την Πέμπτη 20/8 ότι είναι ενήμερη για τα προβλήματα στον εφοδιασμό με καύσιμα Jet A-1 στο βασικό αεροπορικό αεροδρόμιο της χώρας.

Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις και να μειωθούν οι διαταραχές στη λειτουργία του αεροδρομίου.

Πηγή: bankingnews.gr

 

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Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, όταν λήφθηκε πληροφορία πως, γύρω στις 05:40 ενώ 33χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα, δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα.

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