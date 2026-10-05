Τελικά υπάρχουν «σύννεφα» πάνω από τον ΔΗΣΥ; Πώς απαντά ο Δίπλαρος για την αμφισβήτηση της Αννίτας, την απουσία Αβέρωφ και όσα έγιναν στη συνεδρίαση - VIDEO

«Θεωρώ ότι πλέον η παράταξη μπαίνει σε μια πορεία χρονοδιαγραμμάτων με βάση και το καταστατικό της», ανέφερε.

Αναφορικά με τα όσα ακούστηκαν για «έντονη συνεδρία» αλλά και φωνές που ακούστηκαν μέχρι έξω, ο κ Δίπλαρος στάθηκε στο γεγονός, πως, «υπήρχαν γύρω στους 50 συναγωνιστές οι οποίοι ήταν διαδικτυακά ενωμένοι και παρακολουθούσαν τις διαδικασίες και υπήρχαν πέραν των 100 ατόμων στην αίθουσα. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι εξέφραζαν την άποψη τους έντονα».

«Εκείνο που κρατάμε είναι ότι μετά από 3 ώρες συζήτησης και πολλών διαφωνιών καταλήξαμε ομόφωνα στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που έχουν αποφασιστεί», τόνισε.

Ερωτηθείς εάν υπήρξε αμφισβήτηση της Αννίτας Δημητρίου, ο κ. Δίπλαρος απάντησε πως, «αντίθετα, όχι αμφισβήτηση δεν υπήρχε, η Πρόεδρος ξεκινώντας με δήλωση της στο πολιτικό γραφείο έθεσε δύο προτάσεις ενώπιον των μελών. Η πρώτη πρόταση ήταν η συλλογή υπογραφών για τους υποψήφιους από όλα τα συλλογικά όργανα του κόμματος και δεύτερη πρόταση η οποία δεν υπερψηφίστηκε ήταν η παράταση αντί δύο εβδομάδων να είναι η υποβολή υποψηφιοτήτων τον Δεκέμβριο και η εκλογική διαδικασία το Γενάρη του 2027».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως, «κανένας μα κανένας εξωθεσμικός δεν υποκαθιστά τα συλλογικά όργανα της παράταξης πόσο μάλλον τις αποφάσεις της ηγεσίας».

«Αλίμονο αν μπορεί οποιοσδήποτε που δεν είναι καν μέλος της παράταξης να αποφασίζει για το τι θα πράξουμε εμείς», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον Γιώργο Παμπορίδη είπε πως, «δικαιολογημένα έθεσε τη θέση του, εκφράστηκε η άποψη του σε ένα πολύ καλό κλίμα και χειροκροτήθηκε από πολλούς».

Σύμφωνα με τον κ. Δίπλαρο, «ζήτησε κάποιες μέρες ακόμα περιθώριο για να συλλέξει τις υπογραφές, αυτό είναι που έχουμε αποφασίσει»

Η απουσία… Αβέρωφ

Ηχηρή ήταν η απουσία του τέως Προέδρου του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου από τη συνεδρία, με τον κ. Δίπλαρο να σημειώνει πως επρόκειτο για μια σύγκλιση του πολιτικού γραφείου που έγινε εκτάκτως και πως, ο κ. Αβέρωφ είχε μια υποχρέωση.

«Θεωρούμε ότι ο τέως Πρόεδρος του κόμματος θα θέσει υποψηφιότητα μέσα από συλλογικά όργανα του κόμματος. Γνωρίζει καλύτερα από όλους τις διαδικασίες της παράταξης που υπηρέτησε 10 χρόνια ως πρόεδρος και άλλα 17 ως αναπληρωτής», ανέφερε.

«Αν υπάρξουν υποψηφιότητες που έχουμε ακούσει εκτός διαδικασιών του κόμματος θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο την προσπάθεια του υποψήφιου της παράταξης αλλά, θα δώσουμε όλοι μαζί ένα πολύ δύσκολο αγώνα για να πετύχουμε το στόχο μας που ο πρώτος είναι να περάσουμε τη δεύτερη Κυριακή και από εκεί και πέρα η δεύτερη Κυριακή είναι άλλες εκλογές», σημείωσε.