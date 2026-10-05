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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Έμπλεξαν» οδηγοί μετά την εκστρατεία της Αστυνομίας - Πόσες καταγγελίες έγιναν

 05.10.2026 - 10:01
«Έμπλεξαν» οδηγοί μετά την εκστρατεία της Αστυνομίας - Πόσες καταγγελίες έγιναν

Σε 99 καταγγελίες οδηγών που δεν έφεραν προστατευτικό κράνος προχώρησαν τα μέλη της Αστυνομίας κατά τη χθεσινή παγκύπρια εκστρατεία αστυνόμευσης για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους από αναβάτες μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και συσκευών προσωπικής κινητικότητας.

Πέραν των πιο πάνω καταγγελιών, τα μέλη της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, εντόπισαν και κατήγγειλαν άλλες 305 τροχαίες παραβάσεις. Μεταξύ αυτών εννέα καταγγελίες που αφορούσαν οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος χωρίς άδεια οδηγού. Παράλληλα κατά την εκστρατεία κατακρατήθηκαν από την Αστυνομία 17 συσκευές προσωπικής κινητικότητας και 9 μοτοσικλέτες.

Στόχος της εκστρατείας ήταν η πρόληψη των οδικών συγκρούσεων, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η ευαισθητοποίηση στη χρήση προστατευτικού κράνους.

Από την αρχή του έτους καταγγέλθηκαν 1,360 παραβάσεις που αφορούσαν τη μη χρήση προστατευτικού κράνους σε μοτοσικλέτιστες, 381 σε ποδηλάτες και 1,845 σε χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας.

Η Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους τροχαίας καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, σε όλο το οδικό δίκτυο παγκύπρια. Μοναδικός στόχος είναι η εμπέδωση οδικής συνείδησης και ορθής οδικής συμπεριφοράς από όλους τους χρήστες των δρόμων, για πρόληψη των οδικών συγκρούσεων και αύξηση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.

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