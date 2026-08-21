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ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: «Ακούστηκε σαν σεισμός» - Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο - Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματίες - Βίντεο και φωτογραφίες

 21.08.2026 - 07:01
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: «Ακούστηκε σαν σεισμός» - Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο - Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματίες - Βίντεο και φωτογραφίες

Αναστάτωση δημιουργήθηκε γύρω στις 19:30 το απόγευμα της Πέμπτης (20/8) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου, σε παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου 33.

Σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης, προκλήθηκαν ζημιές σε τζαμαρία διπλανού καταστήματος. Μόλις ακούστηκε ο δυνατός θόρυβος πολίτες από τα γύρω μαγαζιά της περιοχής βγήκαν έξω στο δρόμο να δουν τι είχε συμβεί.

 

 

Μιλώντας στο voria.gr, ένας κύριος τονίζει πως τρώγανε σε ένα διπλανό εστιατόριο, όταν ξαφνικά άκουσαν ένα «δυνατό μπαμ σαν σεισμό». Όπως αναφέρει νωρίτερα μία γυναίκα επιχείρησα να παρκάρει στο σημείο που έπεσε το μπαλκόνι, ωστόσο το μετάνιωσε και έφυγε. Τρία λεπτά αργότερα κατέρρευσε».

 

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση.

Δείτε φωτογραφίες:


Πηγή: protothema.gr

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Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, όταν λήφθηκε πληροφορία πως, γύρω στις 05:40 ενώ 33χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα, δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα.

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