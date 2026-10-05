Δεν φεύγουν από το καιρικό... μενού οι βροχές - Οι περιοχές που επηρεάζονται, πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά παράλια.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις απογευματινές ώρες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει λίγο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο.