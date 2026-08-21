Ολονύχτιο «μπλόκο» της Αστυνομίας: 227 τροχαίες καταγγελίες και τέσσερις συλλήψεις

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τεσσάρων προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 464 οχήματα και ελέγχθηκαν 633 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 227 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 62 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγιναν δύο καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν μία υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 206 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγινε ένας έλεγχος οδηγού.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.