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Η βακτηριακή λοίμωξη που προκαλεί ανησυχία - Πώς μεταδίδεται, τα συμπτώματα και ποιο εμβόλιο προστατεύει

 05.10.2026 - 09:45
Η βακτηριακή λοίμωξη που προκαλεί ανησυχία - Πώς μεταδίδεται, τα συμπτώματα και ποιο εμβόλιο προστατεύει

Ανησυχία προκαλούν οι λοιμώξεις από τον αιμόφιλο της γρίπης (Haemophilus influenzae), ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άλλες ευάλωτες ομάδες.

Παρά την ονομασία του, ο Haemophilus influenzae δεν είναι ιός και δεν προκαλεί γρίπη. Πρόκειται για βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις του αναπνευστικού, πνευμονία, αλλά και σοβαρές διεισδυτικές λοιμώξεις, όπως μηνιγγίτιδα και σηψαιμία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο Καθηγητής Μοριακής Ιολογίας Πέτρος Καραγιάννης ανέφερε πως «είναι ένα βακτήριο το οποίο είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες και γνωρίζουμε ότι προκαλεί μηνιγγίτιδα. Όταν απομονώθηκε από περιστατικά γρίπης, πήρε το όνομα influenzae, ενώ προκαλεί πνευμονία και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος».

Το εμβόλιο και οι διαφορετικοί τύποι

Αναφερόμενος στην πρόληψη, ο Δρ Καραγιάννης σημείωσε ότι «λόγω της μηνιγγίτιδας υπάρχει εμβόλιο το οποίο δίδεται σε παιδική ηλικία και προστατεύει έναντι του συγκεκριμένου βακτηρίου».

Το εμβόλιο Hib προστατεύει ειδικότερα από τον Haemophilus influenzae τύπου b (Hib) και όχι από όλους τους τύπους και τα στελέχη του βακτηρίου.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής, υπάρχουν και άλλοι τύποι έναντι των οποίων δεν παρέχει προστασία το συγκεκριμένο εμβόλιο, επισημαίνοντας ότι μεγάλο μέρος των περιστατικών που καταγράφονται στην Ευρώπη αφορά στελέχη που δεν καλύπτονται από το εμβόλιο Hib.

Πώς μεταδίδεται

Ερωτηθείς για τον τρόπο μετάδοσης, ο Δρ Καραγιάννης ανέφερε ότι το βακτήριο μπορεί να μεταδοθεί μέσω σταγονιδίων και αναπνευστικών εκκρίσεων από άτομο που το φέρει.

Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού εμφανίζονται συχνότερα κατά τους ψυχρότερους μήνες, περίοδο κατά την οποία αυξάνεται γενικότερα η κυκλοφορία αναπνευστικών παθογόνων.

Ο Δρ Καραγιάννης εκτίμησε ότι οι φετινές καιρικές συνθήκες στην Κύπρο ενδέχεται να ευνοήσουν την πρωιμότερη εμφάνιση λοιμώξεων. «Όπως βλέπουμε στην Κύπρο φέτος, με τις βροχές που έχουμε το τελευταίο διάστημα, ο καιρός είναι λίγο ψυχρότερος. Επομένως, εάν συνεχίσει αυτό το σκηνικό, θα δούμε ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις να μας έρχονται πιο γρήγορα φέτος και να μας ταλαιπωρούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», ανέφερε.

Θεραπεία και συμπτώματα

Σύμφωνα με τον καθηγητή, υπάρχουν αντιβιοτικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων από Haemophilus influenzae, με την έγκαιρη διάγνωση να έχει ιδιαίτερη σημασία.

«Το ευχάριστο είναι ότι έχουμε αντιβιοτικά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη θεραπεία των ατόμων που προσβάλλονται, εάν φυσικά γίνει έγκαιρα η διάγνωση», σημείωσε.

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάζεται στα μικρά παιδιά και στα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

Αναφερόμενος στην κλινική εικόνα, ο Δρ Καραγιάννης έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για πυρετό, βήχα και πονόλαιμο. Τα συμπτώματα, ωστόσο, δεν είναι ίδια σε κάθε λοίμωξη από Haemophilus influenzae και εξαρτώνται από το σημείο του σώματος που έχει προσβληθεί. Σε σοβαρές διεισδυτικές λοιμώξεις, όπως η μηνιγγίτιδα ή η σηψαιμία, η κλινική εικόνα μπορεί να είναι διαφορετική και απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Ο εμβολιασμός κατά του Hib παραμένει σημαντικό μέτρο προστασίας των παιδιών έναντι της σοβαρής νόσου που προκαλεί ο Haemophilus influenzae τύπου b.

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