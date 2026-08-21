Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Λεμεσό: Τι έκρυβαν σε σπίτια και αυτοκίνητα - Φωτογραφίες

Η αστυνομική επιχείρηση διεξήχθη στο πλαίσιο των δράσεων για αντιμετώπιση της εμπορίας ναρκωτικών και κατόπιν σχετικής πληροφορίας που λήφθηκε από την ΥΔΑΠ, για διακίνηση ναρκωτικών, με ύποπτους 20χρονη και 32χρονο.





Λίγο μετά τις 5.00 το απόγευμα χθες, τα μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 20χρονη, σε περιοχή στην επαρχία Λεμεσού. Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων τεκμηρίων και κατακρατήθηκαν για εξετάσεις τα ακόλουθα:

Ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 98 γραμμαρίων

Ποσότητα ρητίνης κάνναβης, μεικτού βάρους 10 γραμμαρίων

Χρηματικό ποσό 825 ευρώ

Ένα κινητό τηλέφωνο

Ένας μεταλλικός σπαστήρας με ίχνη κάνναβης και μια ζυγαριά ακριβείας

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, τα μέλη της αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο και αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, ο οποίος είχε νωρίτερα συναντηθεί με την 20χρονη. Στο όχημα του 23χρονου ανευρέθηκε και κατακρατήθηκε για εξετάσεις, χρηματικό ποσό 940 ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και στις οικίες της 20χρονης και του 23χρονου. Στην κατοικία της 20χρονης, όπου διαμένει και 38χρονη, ανευρέθηκαν και κατακρατήθηκαν για εξετάσεις, ένα αεροβόλο πιστόλι και χρηματικό ποσό 1,000 ευρώ.

Στην κατοικία του 20χρονου, όπου διαμένει και ο 32χρονος, ανευρέθηκαν και κατακρατήθηκαν τα ακόλουθα:

Ποσότητα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 343 γραμμαρίων

Ποσότητα ρητίνης κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 204 γραμμαρίων

Μια ζυγαριά ακριβείας με ίχνη κάνναβης

Οι 20χρονη, 23χρονος και 32χρονος συνελήφθησαν για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ και η 38χρονη συνελήφθη για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης κατοχής αεροβόλου πιστολιού.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Πολεμιδιών.