Μεγάλη κινητοποίηση στις Βρετανικές Βάσεις - 26 συλλήψεις μέσα σε λίγες ημέρες

Κατά τη διάρκεια της έρευνας του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν «αντικείμενα και εξοπλισμό που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών», ενώ ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο και διαπιστώθηκε θετικός σε κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι δύο επιβάτες του οχήματος βρίσκονταν παράνομα στο νησί και συνελήφθησαν.

Κατά την ίδια περίοδο, μια γυναίκα τέθηκε υπό κράτηση κατόπιν δικαστικού διατάγματος, μετά τη σύλληψη της για κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η Αστυνομία των ΒΒ εξέδωσε επίσης 30 Εξώδικες Ειδοποιήσεις Προστίμου, προχώρησε σε 47 γραπτές προειδοποιήσεις, ενώ διενήργησε 30 ελέγχους αλκοόλης και τρεις ελέγχους για χρήση ναρκωτικών.

Η Μονάδα Θαλάσσιας Αστυνόμευσης συνέχισε την έντονη παρουσία της στην περιοχή, πραγματοποιώντας 25 περιπολίες με σκάφη και ελέγχοντας 46 σκάφη και 158 άτομα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Παρά την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων της Αστυνομίας των ΒΒ κατά τη διάρκεια ενός ιδιαίτερα πολυάσχολου τριημέρου αργίας, η Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής, Αστυνόμος Μελίνα Παπαγρηγορίου, θέλησε να εκφράσει τα συλλυπητήρια της για τον άνθρωπο που έχασε τραγικά τη ζωή του στις 15 Αυγούστου.

Η ίδια δήλωσε: «Το τριήμερο αργίας σημαδεύτηκε επίσης από το τραγικό περιστατικό στην παραλία Lady’s Mile, όπου η Μονάδα Θαλάσσιας Αστυνόμευσης ανταποκρίθηκε σε επείγον περιστατικό που αφορούσε δύο άτομα στη θάλασσα.

«Και τα δύο άτομα ανασύρθηκαν από τους αστυνομικούς μας και τους παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με τη συνδρομή των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής φροντίδας. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων, ένα από τα δύο άτομα έχασε τη ζωή του.

«Το τραγικό αυτό περιστατικό αποτελεί επίσης υπενθύμιση της σημασίας της επίδειξης ιδιαίτερης προσοχής στη θάλασσα, ειδικά κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερα πολυάσχολης καλοκαιρινής περιόδου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του θανόντος.»

Αναφερόμενη στην υπόλοιπη καλοκαιρινή περίοδο, πρόσθεσε: «Συνολικά, η προτεραιότητα μας παραμένει τόσο η πρόληψη όσο και η επιβολή του νόμου. Θέλουμε ο κόσμος να απολαμβάνει με ασφάλεια την καλοκαιρινή περίοδο και τις παραλίες μας, ωστόσο θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αυστηρά μέτρα όπου διαπιστώνονται παραβάσεις».