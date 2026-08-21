Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜεγάλη κινητοποίηση στις Βρετανικές Βάσεις - 26 συλλήψεις μέσα σε λίγες ημέρες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μεγάλη κινητοποίηση στις Βρετανικές Βάσεις - 26 συλλήψεις μέσα σε λίγες ημέρες

 21.08.2026 - 09:29
Μεγάλη κινητοποίηση στις Βρετανικές Βάσεις - 26 συλλήψεις μέσα σε λίγες ημέρες

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) στη δυτική περιοχή του νησιού προχώρησε σε 26 συλλήψεις κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, μεταξύ των οποίων και τρεις συλλήψεις στις 16 Αυγούστου για αδικήματα που αφορούσαν ναρκωτικά και παράνομη διαμονή στο νησί, έπειτα από έλεγχο οχήματος.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν «αντικείμενα και εξοπλισμό που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών», ενώ ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο και διαπιστώθηκε θετικός σε κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι δύο επιβάτες του οχήματος βρίσκονταν παράνομα στο νησί και συνελήφθησαν.

Κατά την ίδια περίοδο, μια γυναίκα τέθηκε υπό κράτηση κατόπιν δικαστικού διατάγματος, μετά τη σύλληψη της για κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η Αστυνομία των ΒΒ εξέδωσε επίσης 30 Εξώδικες Ειδοποιήσεις Προστίμου, προχώρησε σε 47 γραπτές προειδοποιήσεις, ενώ διενήργησε 30 ελέγχους αλκοόλης και τρεις ελέγχους για χρήση ναρκωτικών.

Η Μονάδα Θαλάσσιας Αστυνόμευσης συνέχισε την έντονη παρουσία της στην περιοχή, πραγματοποιώντας 25 περιπολίες με σκάφη και ελέγχοντας 46 σκάφη και 158 άτομα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Παρά την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων της Αστυνομίας των ΒΒ κατά τη διάρκεια ενός ιδιαίτερα πολυάσχολου τριημέρου αργίας, η Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής, Αστυνόμος Μελίνα Παπαγρηγορίου, θέλησε να εκφράσει τα συλλυπητήρια της για τον άνθρωπο που έχασε τραγικά τη ζωή του στις 15 Αυγούστου.

Η ίδια δήλωσε: «Το τριήμερο αργίας σημαδεύτηκε επίσης από το τραγικό περιστατικό στην παραλία Lady’s Mile, όπου η Μονάδα Θαλάσσιας Αστυνόμευσης ανταποκρίθηκε σε επείγον περιστατικό που αφορούσε δύο άτομα στη θάλασσα.

«Και τα δύο άτομα ανασύρθηκαν από τους αστυνομικούς μας και τους παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με τη συνδρομή των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής φροντίδας. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων, ένα από τα δύο άτομα έχασε τη ζωή του.

«Το τραγικό αυτό περιστατικό αποτελεί επίσης υπενθύμιση της σημασίας της επίδειξης ιδιαίτερης προσοχής στη θάλασσα, ειδικά κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερα πολυάσχολης καλοκαιρινής περιόδου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του θανόντος.»

Αναφερόμενη στην υπόλοιπη καλοκαιρινή περίοδο, πρόσθεσε: «Συνολικά, η προτεραιότητα μας παραμένει τόσο η πρόληψη όσο και η επιβολή του νόμου. Θέλουμε ο κόσμος να απολαμβάνει με ασφάλεια την καλοκαιρινή περίοδο και τις παραλίες μας, ωστόσο θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αυστηρά μέτρα όπου διαπιστώνονται παραβάσεις».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συναγερμός στην Πάφο: 11χρονη εντοπίστηκε μόνη στο σπίτι – Ο πατέρας της έφυγε στο εξωτερικό τις τελευταίες δύο μέρες
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Οδηγός χτύπησε σταθμευμένο όχημα, το αναποδογύρισε και... εξαφανίστηκε - Δείτε φωτογραφία
Σάλος με οδηγό στη Λευκωσία: Δείτε το παρκάρισμα που του κόστισε €300 - Φωτογραφία
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε πρόωρα από τη ζωή 34χρονη στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία
«Καμπανάκι» για τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας–Λεμεσού – Φόβοι για σοβαρό ατύχημα
«Ο γάρος της ημέρας»: Η Bentley που «κατάπιε» το πεζοδρόμιο - Εικόνες που προκαλούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Βίκυ Σταυροπούλου κολύμπησε κάτω από καταρράκτη: «Κάθαρση, αναγέννηση, ευλογία» - Δείτε βίντεο

 21.08.2026 - 09:12
Επόμενο άρθρο

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Λεμεσό: Τι έκρυβαν σε σπίτια και αυτοκίνητα - Φωτογραφίες

 21.08.2026 - 09:36
Απόπειρα φόνου: Ο 33χρονος δεν είναι γνωστός στις Αρχές - Φαίνεται να συνδέεται το φλεγόμενο όχημα - Φωτογραφίες

Απόπειρα φόνου: Ο 33χρονος δεν είναι γνωστός στις Αρχές - Φαίνεται να συνδέεται το φλεγόμενο όχημα - Φωτογραφίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Αμμοχώστου για υπόθεση απόπειρας φόνου, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή Κόκκινες, στην Αγία Νάπα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απόπειρα φόνου: Ο 33χρονος δεν είναι γνωστός στις Αρχές - Φαίνεται να συνδέεται το φλεγόμενο όχημα - Φωτογραφίες

Απόπειρα φόνου: Ο 33χρονος δεν είναι γνωστός στις Αρχές - Φαίνεται να συνδέεται το φλεγόμενο όχημα - Φωτογραφίες

  •  21.08.2026 - 11:00
Συνταξιοδοτικό: Η Κυβέρνηση ανοίγει τον διάλογο - Κόκκινες γραμμές από εργοδότες και συντεχνίες

Συνταξιοδοτικό: Η Κυβέρνηση ανοίγει τον διάλογο - Κόκκινες γραμμές από εργοδότες και συντεχνίες

  •  21.08.2026 - 06:26
Συναγερμός στην Πάφο: 11χρονη εντοπίστηκε μόνη στο σπίτι – Ο πατέρας της έφυγε στο εξωτερικό τις τελευταίες δύο μέρες

Συναγερμός στην Πάφο: 11χρονη εντοπίστηκε μόνη στο σπίτι – Ο πατέρας της έφυγε στο εξωτερικό τις τελευταίες δύο μέρες

  •  21.08.2026 - 08:58
Αναστάτωση σε ξενοδοχείο στον Πρωταρά - Εκκενώθηκε μετά από πυρκαγιά

Αναστάτωση σε ξενοδοχείο στον Πρωταρά - Εκκενώθηκε μετά από πυρκαγιά

  •  21.08.2026 - 08:52
ΟΚΥπΥ για περιστατικό ασθενούς με επιπλοκές: «Δεν αρνηθήκαμε ποτέ την παροχή φροντίδας»

ΟΚΥπΥ για περιστατικό ασθενούς με επιπλοκές: «Δεν αρνηθήκαμε ποτέ την παροχή φροντίδας»

  •  21.08.2026 - 10:54
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Λεμεσό: Τι έκρυβαν σε σπίτια και αυτοκίνητα - Φωτογραφίες

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Λεμεσό: Τι έκρυβαν σε σπίτια και αυτοκίνητα - Φωτογραφίες

  •  21.08.2026 - 09:36
Σάλος με οδηγό στη Λευκωσία: Δείτε το παρκάρισμα που του κόστισε €300 - Φωτογραφία

Σάλος με οδηγό στη Λευκωσία: Δείτε το παρκάρισμα που του κόστισε €300 - Φωτογραφία

  •  21.08.2026 - 08:44
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Οδηγός χτύπησε σταθμευμένο όχημα, το αναποδογύρισε και... εξαφανίστηκε - Δείτε φωτογραφία

Αναστάτωση στη Λευκωσία: Οδηγός χτύπησε σταθμευμένο όχημα, το αναποδογύρισε και... εξαφανίστηκε - Δείτε φωτογραφία

  •  21.08.2026 - 09:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα