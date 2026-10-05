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ΔΙΕΘΝΗ

Βανς για Flydubai: Δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά στοιχεία για εμπλοκή του Ιράν

 05.10.2026 - 23:29
Βανς για Flydubai: Δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά στοιχεία για εμπλοκή του Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δει οριστικά στοιχεία που να συνδέουν το Ιράν με την απόπειρα συγκυβερνήτη της Flydubai, την περασμένη εβδομάδα, να καταλάβει αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν Ισραηλινοί και να το καταρρίψει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για την Αλάσκα, ο Βανς απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ενδεχόμενο ιρανικής εμπλοκής, παραπέμποντας στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και στον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

«Σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του Ιράν, αυτό είναι κάτι για το οποίο θα παραπέμψω στον Τζον Ράτκλιφ και στους ανθρώπους των υπηρεσιών πληροφοριών», ανέφερε.

«Δεν θέλω να προτρέξω σε οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με αυτό. Είναι σίγουρα κάτι που εξετάζουμε, αλλά δεν θα έλεγα ότι έχω δει μέχρι στιγμής κάτι οριστικό» πρόσθεσε.

Protothema.gr

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