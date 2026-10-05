Έρχεται νέα κακοκαιρία: Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αργότερα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα παράλια και σε βόρειες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, αρχικά τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Προοδευτικά ωστόσο ο καιρός θα καταστεί σε αρκετές περιοχές κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά, σε περιοχές του εσωτερικού και πιθανόν στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά σε δυτικές και βόρειες περιοχές θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που αναμένεται το απόγευμα να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο μέχρι την Παρασκευή, για να συνεχίσει όμως να κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.