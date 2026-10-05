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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Ο ουρανός είναι το όριο» - Ανοίγει ο δρόμος για νέα εποχή στις σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ

 05.10.2026 - 18:56
ΠτΔ: «Ο ουρανός είναι το όριο» - Ανοίγει ο δρόμος για νέα εποχή στις σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ

Όριο στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών - Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι μόνον ο ουρανός, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σε συνέντευξη στο Breitbart News - κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη - ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο στενότερος σύμμαχος της Κύπρου στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και των πληροφοριών.

Είπε, επίσης, ότι στο νησί υπάρχουν αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα του εμπορίου.   

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει άνθηση στις σχέσεις των δύο χωρών και στον τομέα της ενέργειας, με τις εταιρείες Chevron και ExxonMobil να δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ, επιδιώκοντας να συμβάλουν στην παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο.

  Ανέφερε, μάλιστα, ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις που άπτονται του τομέα της ενέργειας, οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς των δύο χωρών.  

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε ειδική αναφορά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι διαθέτει μοναδικό πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.

Στην συνέντευξη την οποία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι όλοι γνωρίζουν τη θέση τους απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, γεγονός το οποίο τον βοηθά να διαπραγματεύεται καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον.   

Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να υπάρξει ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις.

Τόνισε ότι ο δυτικός πολιτισμός έχει ανάγκη μία πραγματικά ενωμένη Δύση και υπέδειξε πως η Ευρώπη ΔΕΝ έχει την πολυτέλεια να μην στέκεται στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών.   

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης διεμήνυσε πως το μεγάλο εμπόδιο για την επίτευξη λύσης, είναι η αδιαλλαξία του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επιμένει στην αξίωση για λύση δύο κρατών.

Σημείωσε, επίσης, ότι η Τουρκία - η οποία αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο - ακολουθεί μία νέο-οθωμανική προσέγγιση, επιχειρώντας να παρουσιαστεί η προστάτιδα του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου. Αυτό, πρόσθεσε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού η Άγκυρα έχει διαφορές με όλες τις γειτονικές χώρες.    

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

 

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