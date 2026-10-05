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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κύπρος και Ελλάδα ενώνουν δυνάμεις για την κυπριακή ιστορία - Τι προβλέπει Μνημόνιο

 05.10.2026 - 21:29
Κύπρος και Ελλάδα ενώνουν δυνάμεις για την κυπριακή ιστορία - Τι προβλέπει Μνημόνιο

Κύπρος και Ελλάδα υπογράφουν την Τρίτη Μνημόνιο Συνεργασίας για την κυπριακή ιστορία, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στην Κύπρο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας Σοφίας Ζαχαράκη.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου μαζί με την κ. Ζαχαράκη θα πραγματοποιήσουν κοινές επισκέψεις στο Δημοτικό Σχολείο «Χ''Γεωργάκης Κορνέσιος», στη Λευκωσία και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.

Θα ακολουθήσει από κοινού μετάβαση στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου και η τελετή υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με θέμα την κυπριακή ιστορία.

Η κ. Μιχαηλίδου και η κ. Ζαχαράκη θα έχουν συνάντηση εργασίας στο ΥΠΑΝ μετά από την ολοκλήρωση της οποίας θα προβούν σε δηλώσεις.

ΚΥΠΕ

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