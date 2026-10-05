Κύπρος και Ελλάδα ενώνουν δυνάμεις για την κυπριακή ιστορία - Τι προβλέπει Μνημόνιο

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου μαζί με την κ. Ζαχαράκη θα πραγματοποιήσουν κοινές επισκέψεις στο Δημοτικό Σχολείο «Χ''Γεωργάκης Κορνέσιος», στη Λευκωσία και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.

Θα ακολουθήσει από κοινού μετάβαση στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου και η τελετή υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με θέμα την κυπριακή ιστορία.

Η κ. Μιχαηλίδου και η κ. Ζαχαράκη θα έχουν συνάντηση εργασίας στο ΥΠΑΝ μετά από την ολοκλήρωση της οποίας θα προβούν σε δηλώσεις.

ΚΥΠΕ