VIDEO - Τρόμος σε πτήση: Το αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια μέσα σε επτά λεπτά και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Χίθροου

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, το αεροσκάφος Boeing 777 απογειώθηκε στις 12:15 (τοπική ώρα), ωστόσο 30 λεπτά αργότερα άρχισε να χάνει απότομα ύψος την ώρα που πετούσε πάνω από την Ιρλανδία. Εκείνη τη στιγμή το αεροπλάνο πετούσε στα 36.000 πόδια και μέσα σε μόλις επτά λεπτά βρέθηκε στα 9.000.

Στη συνέχεια έκανε αναστροφή και πετούσε για περίπου τέσσερις ώρες πάνω από το Στενό του Μπρίστολ, ένα πέρασμα στα δυτικά της Αγγλίας, πριν προσγειωθεί με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου στις 17:00 (τοπική ώρα).

Σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία ανέφερε: «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, αφού οι άρτια εκπαιδευμένοι πιλότοι μας επέστρεψαν στο Χίθροου λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά από το αεροσκάφος και οι ομάδες μας εργάζονται για να επαναφέρουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στην κανονική τους ροή το συντομότερο δυνατόν».

Οι επιβάτες πιθανότατα θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία από την αεροπορική εταιρεία έως ότου οργανωθεί άλλη πτήση, όπως ορίζει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας της Βρετανίας (NATS) βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής τον περασμένο μήνα, αφού δύο τεχνικά προβλήματα σε διάστημα δύο εβδομάδων προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις σε διάφορα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου και ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις.

Protothema.gr