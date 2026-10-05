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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Ανησυχία για υπόθεση Μαζωνάκη στην Κύπρο - Ψυχολόγος διαφήμιζε υπηρεσίες νευροτεχνολογίας

 05.10.2026 - 21:00
VIDEO: Ανησυχία για υπόθεση Μαζωνάκη στην Κύπρο - Ψυχολόγος διαφήμιζε υπηρεσίες νευροτεχνολογίας

Κενό στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη νευροτεχνολογία και την προστασία των νευροδεδομένων διαπιστώνεται στην Κύπρο, την ώρα που η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί νέα δεδομένα και προκαλεί προβληματισμό για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του SIGMA, το ζήτημα τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου εκφράστηκε ανησυχία ακόμη και για το ενδεχόμενο να προκύψει στην Κύπρο μια νέα περίπτωση αντίστοιχη με την υπόθεση Μαζωνάκη, αυτή τη φορά μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.

Ενδεικτικό των κενών που υπάρχουν είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα όσα καταγράφηκαν στη συζήτηση, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα σαφής εικόνα για το πόσες συσκευές νευροτεχνολογίας διατίθενται ή χρησιμοποιούνται στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι «σήμερα κανένας δεν ήταν σε θέση να μας πει πόσες συσκευές αυτού του χαρακτήρα κυκλοφορούν στην Κύπρο».

Ζητείται καταγραφή των εφαρμογών

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκε εισήγηση όπως, μέσα σε διάστημα τριών μηνών, καταγραφούν οι εφαρμογές και οι συσκευές νευροτεχνολογίας που διατίθενται ή χρησιμοποιούνται στη χώρα.

Παράλληλα, προτείνεται η συνεργασία με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχει επαρκής προστασία των νευροδεδομένων, ακόμη και στην περίπτωση προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ως προϊόντα ευεξίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ανάγκη θέσπισης ειδικών εγγυήσεων για παιδιά και εργαζομένους, με περιορισμούς στη χρήση τεχνολογιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για επιτήρηση, βαθμολόγηση, πρόσληψη ή αξιολόγηση της απόδοσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SIGMA, στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη πρόταση του ΤΕΠΑΚ για δημιουργία διεπιστημονικής συμβουλευτικής ομάδας, καθώς και η σύνδεση του ζητήματος με την πρωτοβουλία για τη Διακήρυξη Ψηφιακών Δικαιωμάτων.

Ανησυχία για την προστασία της σκέψης

Κατά τη συνεδρίαση συμμετείχαν επιστήμονες, οι οποίοι ανέδειξαν τη σοβαρότητα του ζητήματος και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η νευροτεχνολογία στη λειτουργία και τη φυσιολογία του εγκεφάλου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναφέρθηκε και περίπτωση ψυχολόγου ο οποίος διαφήμιζε διαδικτυακά τις δυνατότητές του στον τομέα της νευροτεχνολογίας, γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα για τη χρήση και την εποπτεία τέτοιων εφαρμογών.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δήμος Γεωργιάδης, ανέφερε ότι το ζήτημα δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή άμεσο κίνδυνο, προειδοποιώντας ωστόσο ότι χωρίς έγκαιρη πρόβλεψη και λήψη μέτρων μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από την πλευρά της, η βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Λίτσα Δρουσιώτου, σημείωσε ότι υπάρχει ο κίνδυνος τα ανθρώπινα δικαιώματα να καταστούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης.

Ζητείται άμεσο νομοθετικό πλαίσιο

Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στη συζήτηση τόνισαν την ανάγκη θέσπισης σαφούς νομοθεσίας για τη νευροτεχνολογία και τα νευροδεδομένα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προστασία της ιδιωτικότητας της σκέψης, αλλά και η δημιουργία συγκεκριμένων κανόνων για τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση δεδομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του SIGMA, το ζητούμενο για τις αρμόδιες Αρχές είναι να υπάρξει έγκαιρη ρύθμιση του πεδίου, πριν η τεχνολογική εξέλιξη δημιουργήσει καταστάσεις για τις οποίες το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν θα μπορεί να προσφέρει επαρκή προστασία.


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