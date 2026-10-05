Έλεγχος-«σκούπα» στο συγκρότημα 150 διαμερισμάτων στη Λάρνακα - Σφραγίστηκαν μετρητές

Κληθείς να σχολιάσει το περιεχόμενο επιστολής της διαχειριστικής επιτροπής του συγκροτήματος στην οποία γίνεται λόγος για παράνομη κατοχή και χρήση διαμερισμάτων, υπεκμισθώσεις, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού και επικίνδυνες ηλεκτρικές συνδέσεις, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι η Αστυνομία δεν έχει καταγγελίες ενώπιον της, ούτε έχει παραλάβει μέχρι στιγμής από δικηγόρο για οποιαδήποτε παράπονα όσον αφορά το συγκεκριμένο κτήριο.

Σε ερώτηση για το αν προηγήθηκε καταγγελία πριν τη σημερινή επίσκεψή τους στον χώρο, ανέφερε πως κάτι τέτοιο δεν υπήρχε εξηγώντας ότι ο έλεγχος γίνεται συχνά διότι υπάρχουν κάποια παράπονα.

Όσο αφορά την σημερινή επίσκεψη της Αστυνομίας και της ΑΗΚ, ο κ. Βύρωνος εξήγησε ότι οι λειτουργοί διαπίστωσαν ότι υπήρχαν επεμβάσεις όσον αφορά αφαίρεση των ασφαλειών, «αλλά δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν γίνεται κλοπή ρεύματος, η οποία είναι ποινικό αδίκημα για να εξετάσει η αστυνομία», σημειώνοντας ότι σφραγίστηκαν τα ρολόγια, και μπήκε και κλειδαριά. Πρόσθεσε ότι «όσον αφορά τα υπόλοιπα που ακούστηκαν σήμερα, είτε για απειλές είτε για λειτουργία νηπιαγωγείου στο χώρο, είτε για επιστολές από δικηγόρους, δεν έχουμε καταγγελίες ως Αστυνομία».

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η αστυνομία θα διερευνήσει αν υπάρχει κλοπή από τον μετρητή, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε ξεκάθαρο κατά το σημερινό έλεγχο που έγινε από την Ηλεκτρική.

Πρόσθεσε ότι ο έλεγχος συνεχίζεται και ότι έγιναν 11 επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο χώρο για το 2026 και συμπλήρωσε ότι «αν είναι επικίνδυνη η οικοδομή, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, να οριστεί ως επικίνδυνη, να εκκενωθεί και να σφραγιστεί», διευκρινίζοντας ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας.

Όπως ανέφερε πρόκειται για κτήριο που αποτελείται από πέντε μπλοκ, και συνολικά διαθέτει 150 διαμερίσματα.

Η επιστολή της Διαχειριστικής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι στις 3 Οκτωβρίου η Διαχειριστική Επιτροπή του συγκροτήματος «Filanda» απέστειλε επιστολή στις αρμόδιες αρχές, στην οποία κάνει λόγο για παράνομη κατοχή και χρήση διαμερισμάτων, παράνομες υπεκμισθώσεις, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, καθώς και επικίνδυνες ηλεκτρικές συνδέσεις, ζητώντας άμεση αστυνομική, μεταναστευτική και κοινωνική παρέμβαση. Ωστόσο όπως διαφαίνεται από τις δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου της Αστυνομίας δεν έχει τεθεί ακόμη ενώπιον της Δύναμης.

Η επιστολή απευθύνεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, τον Αρχηγό Αστυνομίας, τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, τη Διευθύντρια του Τμήματος Μετανάστευσης, τον Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας και τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ενώ κοινοποιείται στον Αστυνομικό Διευθυντή Λάρνακας, την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες, στο κτίριο εξακολουθούν να καταγγέλλονται παράνομη κατοχή και χρήση διαμερισμάτων, παράνομες υπεκμισθώσεις, δόλια λήψη ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος, επικίνδυνες παράνομες ηλεκτρικές συνδέσεις, καθώς και συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τους διαμένοντες, περιλαμβανομένων μικρών παιδιών.

Η Διαχειριστική Επιτροπή ζητά από την Αστυνομία άμεση επιτόπια επιχείρηση, ταυτοποίηση των προσώπων που κατέχουν ή χρησιμοποιούν τις επηρεαζόμενες μονάδες, διερεύνηση των καταγγελλόμενων αδικημάτων και εξασφάλιση του μαρτυρικού υλικού.

Γίνεται επίσης επίκληση συγκεκριμένων διατάξεων της νομοθεσίας και ζητείται, όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να ασκηθούν άμεσα οι νόμιμες εξουσίες σύλληψης.

Από το Τμήμα Μετανάστευσης ζητείται άμεση εξατομικευμένη εξέταση όλων των εμπλεκόμενων αλλοδαπών, με βάση τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις επιτρέπουν διοικητική αξιολόγηση στη βάση διαθέσιμων στοιχείων και του κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη και την έννομη τάξη.

Παράλληλα, ζητείται για κάθε πρόσωπο για το οποίο διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις η άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για σύλληψη, κράτηση και απέλαση, καθώς και η λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε να αποτραπεί η επανείσοδός του στη Δημοκρατία.

Σε ό,τι αφορά τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ζητείται άμεση επιτόπια αξιολόγηση όλων των ανηλίκων που διαμένουν στο κτίριο και λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί Παιδιών Νόμου. Όπως αναφέρεται, η παρουσία παιδιών σε κτίριο με παράνομες ηλεκτρικές συνδέσεις, ακάλυπτα σημεία και λοιπούς σοβαρούς κινδύνους απαιτεί άμεση παρέμβαση.

Η Διαχειριστική Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις συνεχίζονται και υποστηρίζει ότι οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να εξετάσουν άμεσα τα συγκεκριμένα στοιχεία και, όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Τέλος, ζητεί όπως εντός 48 ωρών γνωστοποιηθεί ο αρμόδιος λειτουργός ή αξιωματικός από κάθε υπηρεσία που θα αναλάβει τον συντονισμό, καθώς και οι ενέργειες που έχουν ληφθεί ή δρομολογηθεί.

ΚΥΠΕ