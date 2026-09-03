Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον Ντίμη Μαυρόπουλο που πέθανε στη φουρτουνιασμένη θάλασσα του Κάβο Γκρέκο - Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία

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Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στη Λεμεσό.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:00 το πρωί.
Ιδιαίτερη είναι η παράκληση της οικογένειας προς όσους θα παρευρεθούν για το τελευταίο αντίο, καθώς ζητήθηκε, αντί για μαύρα ρούχα, να φορέσουν χρώμα, τιμώντας με αυτό τον τρόπο τη ζωή και τη μνήμη του Ντίμη Μαυρόπουλου.
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Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος τη Λεμεσό και προκάλεσε συγκίνηση σε όσους τον γνώριζαν, τόσο μέσα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα όσο και από τη σύνδεσή του με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην Κύπρο.
Ο Ντίμης Μαυρόπουλος έχασε τη ζωή του στη φουρτουνιασμένη θάλασσα του Κάβο Γκρέκο, την ημέρα που η σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την Κύπρο.
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Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, αιτία θανάτου ήταν ο πνιγμός εντός ύδατος, σε συνδυασμό με πολλαπλές κακώσεις στο σώμα, οι οποίες κρίθηκαν συμβατές με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.
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Σήμερα, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώρισαν αναμένεται να βρεθούν στη Λεμεσό για να του πουν το τελευταίο «αντίο».