Σήμανε συναγερμός: Προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος στη κουζίνα - Κατέληξε στο νοσοκομείο

Σε συνολικά 39 περιστατικά ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 2ας Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 06:00 της 3ης Σεπτεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει 14 πυρκαγιές, ενώ ανταποκρίθηκε σε 22 ειδικές εξυπηρετήσεις και τρεις ψευδείς κλήσεις.

Γυναίκα εισέπνευσε καπνό στη Λακατάμεια

Στις 16:50, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για πυρκαγιά σε μαγειρικό σκεύος που είχε ξεχαστεί σε αναμμένη μαγειρική συσκευή, σε οικία στη Λακατάμεια.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η ένοικος της οικίας επιχείρησε να κατασβέσει την πυρκαγιά πριν από την άφιξη των μελών της Υπηρεσίας. Κατά την προσπάθειά της εισέπνευσε καπνό και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περίθαλψη.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν στην τελική κατάσβεση, στον έλεγχο του χώρου και στον εξαερισμό της οικίας.

Από την πυρκαγιά επηρεάστηκε μέρος του εξοπλισμού της κουζίνας.

Κακόβουλη ενέργεια πίσω από πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

Λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, και συγκεκριμένα στις 02:09, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε σωρούς άχρηστων υλικών στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο τριώροφου εγκαταλελειμμένου κτηρίου στον Στρόβολο.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως, με την πυρκαγιά να τίθεται υπό έλεγχο στις 02:43.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια αγνώστων προσώπων.