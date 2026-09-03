Τι σημαίνει η ικανότητα να διπλώνεις τη γλώσσα σου; Τι λένε οι ειδικοί

Η συγκεκριμένη κίνηση, που συχνά εμφανίζεται ως μια απλή περιέργεια κατά την παιδική ηλικία, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών.

Πέρα από τον εντυπωσιακό χαρακτήρα της κίνησης, ορισμένες μελέτες διαπίστωσαν ότι τα άτομα που είναι σε θέση να την πραγματοποιήσουν πέτυχαν καλύτερα αποτελέσματα σε ορισμένα γνωστικά τεστ.



Έρευνες και μελέτες για τη γλώσσα

Η υπόθεση αυτή συνδέει μια κινητική δεξιότητα με τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες και ανταποκρίνεται σε διαφορετικές προκλήσεις.



Η εξήγηση δεν έγκειται αποκλειστικά στη γενετική. Για να εκτελεστεί η κίνηση εμπλέκονται οι μύες της γλώσσας, το νευρικό σύστημα και η συντονιστική ικανότητα που απαιτείται για την υλοποίηση μιας ενέργειας ακριβείας.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Science Direct, σε δείγμα 122 φοιτητών, έδειξε ότι όσοι μπορούσαν να διπλώσουν τη γλώσσα τους συγκέντρωσαν υψηλότερες βαθμολογίες σε δοκιμασίες γνωστικής απόδοσης.

Παράλληλα, άλλη εργασία που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Biosocial Science εξέτασε 1.066 φοιτητές και εντόπισε διαφορές στην κατανομή αυτού του χαρακτηριστικού.



Τα συμπεράσματα από τις μελέτες

Ωστόσο, οι ίδιοι οι συγγραφείς επισήμαναν ότι δεν ήταν σαφές σε ποιον βαθμό η ιδιότητα αυτή είχε αμιγώς γενετική βάση.

Τα επιπλέον συμπεράσματα της επιστήμης:

Μεγαλύτερη ικανότητα συντονισμού: Το δίπλωμα της γλώσσας απαιτεί τον ακριβή έλεγχο διαφορετικών μυών. Αυτός ο συντονισμός μεταξύ εγκεφάλου και κίνησης επιτρέπει την εκτέλεση συγκεκριμένων κινητικών ενεργειών.

Πιθανή σχέση με την αναλυτική ικανότητα: Ορισμένες μελέτες διαπίστωσαν συσχετίσεις ανάμεσα στην ικανότητα περιέλιξης της γλώσσας και την απόδοση σε ορισμένα τεστ, ενισχύοντας την υπόθεση ότι ορισμένα κινητικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να συμπίπτουν με διαφορές στη γνωστική λειτουργία.

Η εξάσκηση μπορεί να επηρεάσει: Ορισμένα άτομα που αρχικά αδυνατούσαν να κάνουν την κίνηση, το κατάφεραν μετά από δοκιμές. Αυτό υποδηλώνει ότι η ικανότητα δεν πρέπει να ερμηνεύεται αποκλειστικά ως έμφυτο γνώρισμα.

Η έρευνα δεν επιτρέπει το συμπέρασμα ότι κάποιος είναι πιο έξυπνος απλώς και μόνο επειδή μπορεί να διπλώσει τη γλώσσα του. Αναδεικνύει όμως ότι μια κινητική δεξιότητα που φαίνεται δευτερεύουσα μπορεί, σε ορισμένες ομάδες, να συμπίπτει με διαφορές στη γνωστική απόδοση, προσφέροντας στοιχεία για το πώς συνδέονται η κίνηση, ο εγκέφαλος και η μάθηση.

Πηγή: iefimerida.gr