Τριγλυκερίδια: Ρίξτε τα χαμηλά με δύο κινήσεις

Όταν καταναλώνουμε τρόφιμα που περιέχουν τριγλυκερίδια, όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα έλαια και τα λιπαρά, αυτά απορροφώνται στο έντερο και στη συνέχεια αποθηκεύονται μαζί με τις λιποπρωτεϊνες, οι οποίες μεταφέρουν τα τριγλυκερίδια στους ιστούς ώστε είτε να χρησιμοποιηθούν άμεσα για ενέργεια είτε να αποθηκευθούν για μετέπειτα χρήση.

Πότε τα τριγλυκερίδια μετατρέπονται σε πρόβλημα

Τα αυξημένα τριγλυκερίδια μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων, γι’αυτό και πρέπει να ελέγχονται τακτικά και μαζί με την χοληστερόλη.

Ένας λόγος αύξησής τους είναι ο κληρονομικός, δηλαδή μια γενετική κατάσταση, όπως η υπερτριγλυκεριδαιμία. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων. Ανάμεσά τους βρίσκονται η καθιστική ζωή και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, η ανθυγιεινή διατροφή και συγκεκριμένα τα πολλά κορεσμένα λιπαρά και τα πρόσθετα σάκχαρα, και σε ορισμένους ανθρώπους, ευαίσθητους ακόμα και σε μικρές ποσότητες αλκοόλ, η κατανάλωσή του μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα τριγλυκερίδια.

Επιπλέον, ορισμένες ιατρικές καταστάσεις μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων, όπως η νεφρική νόσος, η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, η ουρική αρθρίτιδα, ο υποθυρεοειδισμός, η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου 2, το μεταβολικό σύνδρομο κ.α. Τέλος, υπάρχουν και φαρμακευτικές αγωγές που αυξάνουν τα τριγλυκερίδια, όπως κάποια διουρητικά, στεροειδή, οιστρογόνα, ρετινοειδή και ρετροϊκά φάρμακα. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό οι γιατροί να διερευνούν όλες αυτές τις πιθανές αιτίες.

Τρόποι για να μειώσετε τα τριγλυκερίδια

Όπως και με όλες τις λιπιδικές καταστάσεις, έτσι και σε αυτή την περίπτωση η διατροφή και ο τρόπος ζωής αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας. Τα τριγλυκερίδια τείνουν να ανταποκρίνονται έντονα στις αλλαγές στη διατροφή και στις υγιεινές συμπεριφορές. Έτσι, για να τα μειώσετε καλό θα είναι να:

Διατηρείτε ένα υγιές σωματικό βάρος. Ο συνδυασμός της τακτικής άσκησης και της απώλειας του πλεονάζοντος βάρους μπορεί να προσφέρει σημαντική μείωση των επιπέδων των τριγλυκεριδιών.

Ακολουθείτε ένα υγιεινό διατροφικό πρόγραμμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, τα οποία θα αντικαθίστανται από τα ακόρεστα, όπως τα λιπαρά ψάρια και τα μονοακόρεστα όπως αυτά του ελαιόλαδου. Περιορίστε τα πρόσθετα σάκχαρα στο φαγητό και τα ροφήματα, μετριάστε την κατανάλωση αλκοόλ.

Αν αυτές οι αλλαγές αποδειχθούν αναποτελεσματικές στη μείωση των τριγλυκεριδίων ή έχετε διαγνωσθεί με κάποια γενετική πάθηση, ενδεχομένως να χρειάζεστε φαρμακευτική αγωγή, επομένως καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr