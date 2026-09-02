Κυκλοφόρησε για το κοινό το συλλεκτικό νόμισμα με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ - Πόσο κοστίζει

Βάσει εγγράφου της Επιτροπής Καλών Τεχνών, η μία όψη του συλλεκτικού νομίσματος απεικονίζει τον αετό, εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ. Η άλλη όψη φέρει το πορτρέτο του Τραμπ, το οποίο παραπέμπει στο επίσημο πορτρέτο του που βασίστηκε στη φωτογραφία σύλληψής του στην Τζόρτζια, στο πλαίσιο των ερευνών για πιθανή εκλογική παρέμβαση το 2020.

Αντιδράσεις για την απόφαση

Η έγκριση για την κοπή δόθηκε στα μέσα Μαρτίου από την εν λόγω Επιτροπή, της οποίας όλα τα μέλη διορίστηκαν από τον ίδιο τον Τραμπ.

Ο επικεφαλής του θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ, Μπράντον Ριτς, είχε αναφέρει τότε: «Καθώς πλησιάζουμε τη 250η επέτειο (από την ανεξαρτησία), σχεδιάζουμε νομίσματα που συμβολίζουν το πνεύμα της χώρας και τη δημοκρατίας μας». Συμπλήρωσε επίσης ότι «Δεν υπάρχει πιο εμβληματικό πορτρέτο για τα νομίσματα αυτά από εκείνο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Αντίθετα, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτών για τα Νομίσματα (CCAC), ένας άλλος φορέας με συμβουλευτικό ρόλο στα νέα νομίσματα, απέρριψε την πρόταση για την κοπή νομίσματος με την απεικόνιση του Τραμπ.

Ένα από τα μέλη της, ο Ντόναλντ Σκαρίντσι, είχε επισημάνει ότι μετά τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας το 1776 «καμία χώρα στον κόσμο δεν κόβει νομίσματα που φέρουν την εικόνα ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτη κατά τη διάρκεια της θητείας του».

Πρόσθεσε πως «Μόνο τα έθνη που κυβερνώνται από βασιλείς ή δικτάτορες βάζουν την εικόνα των ηγετών τους στα νομίσματά τους».

Πηγή: iefimerida.gr