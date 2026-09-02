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ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Χάρηκα που ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έφυγαν από τη χώρα, δεν ήμουν θαυμαστής τους

 02.09.2026 - 23:33
Ντόναλντ Τραμπ: Χάρηκα που ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έφυγαν από τη χώρα, δεν ήμουν θαυμαστής τους

Την ικανοποίησή του για τη μετακόμιση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι χαίρεται που δεν θα τους καλωσόριζε ξανά στη χώρα του.

«Κοιτάξτε, δεν ήμουν θαυμαστής τους. Είχα πολύ καλή σχέση με τη βασίλισσα (Ελισάβετ) και τον βασιλιά Κάρολο, τον γνώρισα σαν πρίγκιπα και σαν βασιλιά, τον ξέρω εδώ και πολύ καιρό. Είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος και θεωρώ ότι (οι Χάρι και Μέγκαν) συμπεριφέρθηκαν με μεγάλη ασέβεια στη βασιλική οικογένεια. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που ενεργούσε εκείνη.

Νομίζω ότι ήταν ασεβής προς τη βασίλισσα, τον βασιλιά… Δεν ξέρω, ίσως να είμαι διαφορετικός, εγώ, ειλικρινά, αν ήμουν η βασιλική οικογένεια, δεν θα τους δεχόμουν πίσω», είπε ο Τραμπ.

Μια κόντρα που κρατάει χρόνια με εκατέρωθεν αιχμές

Η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες προσωπικές αντιπαραθέσεις γύρω από τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κρύψει την αρνητική του άποψη για το ζευγάρι, ενώ κατά καιρούς έχει προχωρήσει σε αιχμηρά σχόλια, ιδιαίτερα για τη Μέγκαν και την επιρροή της στον Χάρι.

Η ένταση έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν ο Τραμπ σχολίασε το μεταναστευτικό καθεστώς του Χάρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρότι ξεκαθάρισε ότι δεν σκόπευε να τον απελάσει, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Μέγκαν, χαρακτηρίζοντάς την «απαίσια».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του Χάρι για διεθνή ζητήματα. Ο Τραμπ έχει αμφισβητήσει το δικαίωμα του πρίγκιπα να εκφράζεται ως εκπρόσωπος της Βρετανίας, ενώ σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές δηλώσεις του επέλεξε να αναφερθεί ειρωνικά στη σύζυγό του.

Η κόντρα παραμένει ανοιχτή, καθώς ο Τραμπ εξακολουθεί να παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και να επικρίνει τους Σάσεξ.

Από την πλευρά τους, ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν επιλέξει να συνεχίσουν τη ζωή τους μακριά από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, χωρίς όμως η απόσταση από το παλάτι να έχει σταματήσει τις δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Πηγή: iefimerida.gr

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