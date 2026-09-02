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Επιστροφή στα κέρδη για τη Wall Street: Κλειδί η σταθεροποίηση των ομολόγων

 02.09.2026 - 23:11
Επιστροφή στα κέρδη για τη Wall Street: Κλειδί η σταθεροποίηση των ομολόγων

Η Wall Street ανέκαμψε στη συνεδρίαση της Τετάρτης μετά τις έντονες πιέσεις των προηγούμενων ημερών, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις αγορές αναζητώντας ευκαιρίες σε τίτλους με ελκυστικές αποτιμήσεις.

Έτσι, στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,56% και επανήλθε πάνω από τις 53.000 μονάδες, στις 53.061. Ο S&P 500 ανέβηκε 0,46% στις 7.666 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,45% στις 26.217 μονάδες.

Κατά τον Αγγελο Κουρκάφας της Edward Jones οι μετοχές «βρίσκουν ξανά ισορροπία μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου», καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν υποστηρικτικά, παρά τις εποχικές πιέσεις.

Η ανάκαμψη της Wall Street ήρθε παρά την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, η οποία είχε προκαλέσει ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις ενεργειακές ροές και αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων, ενισχύοντας τα σενάρια για πιο αυστηρή στάση από τη Federal Reserve.

Οι πετρελαϊκές τιμές κατέγραψαν νέα κέρδη και σήμερα, ωστόσο ο ρυθμός του ράλι υποχώρησε βοηθώντας το επενδυτικό κλίμα. Το Brent έκλεισε πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι και το WTI κοντά στα 91 δολάρια.

Σημαντικές ανάσες στους επενδυτές έδωσε και η σταθεροποίηση στην αγορά ομολόγων, μετά το sell-off. Οι αποδόσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, αν και κοντά στα πολυετή υψηλά τους.

Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε οριακά στο 4,794%, το 2ετές έπεσε στο 4,381% και το 30ετές κινήθηκε στο 5,267.

«Η άνοδος των αποδόσεων δεν είναι απαραίτητα κακό νέο, καθώς μπορεί να αντανακλά μια υγιή ανάπτυξη της οικονομίας και μια επιστροφή στην κανονικότητα μετά την εποχή των σχεδόν μηδενικών επιτοκίων», σχολίασε ο Russ Mould της AJ Bell.

Τα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία έδωσαν μεικτά μηνύματα.
Σύμφωνα με τη Fed και τη νέα έκδοση της Μπεζ Βίβλου η αμερικανική οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε με ήπιο ρυθμό τους τελευταίους δύο μήνες, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τη ζήτηση από τα data centers.

Ωστόσο, η έκθεση της ADP έδειξε ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δημιούργησαν μόλις 38.000 νέες θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, κάτω από τις εκτιμήσεις για 47.000, καταγράφοντας τον χαμηλότερο ρυθμό από τον Ιανουάριο. Πρόκειται για μια εικόνα που παραπέμπει σε μια αγορά εργασίας που παραμένει σταθερή και χωρίς στοιχεία υπερθέρμανσης που θα μπορούσαν να θορυβήσουν τη Fed.

Επόμενος βασικός σταθμός αποτελεί η κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση (Jobs Report) που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή και βέβαια τα νεότερα στοιχεία από το μέτωπο του πληθωρισμού, την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, μιλώντας στο CNBC, τόνισε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποκλιμακώνεται, καθώς η επίδραση των δασμών υποχωρεί και οι υψηλότερες τιμές ενέργειας δεν μετακυλίονται σε άλλους κλάδους.

Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων στην επικείμενη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου μπορεί να αποκλειστεί. Στις αγορές χρήματος, οι traders δίνουν πλέον περίπου 70% πιθανότητα για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, έναντι μόλις 37% πριν από μία εβδομάδα.

Σε επίπεδο μετοχών, στο επίκεντρο με σημαντική άνοδο βρέθηκε η Dell Technologies μετά τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε, όπως και η Nvidia, με τον CEO Τζένσεν Χουάνγκ να καλεί τις χώρες του G20 να επιταχύνουν την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και να επενδύσουν σε υποδομές όπως τα data centers.

Στις κερδισμένες και η Alphabet, καθώς η Google της Alphabet απέφυγε την υποχρεωτική πώληση του διαφημιστικού της χρηματιστηρίου, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε ότι η εταιρεία πρέπει να επιτρέψει τη διαλειτουργικότητα των εργαλείων της με ανταγωνιστικές πλατφόρμες.

Ανοδικά κινήθηκε επίσης η Uber, καθώς οι αγορά επικρότησε την ανακοίνωση για περικοπή περίπου 3.300 θέσεων εργασίας, δηλαδή περίπου 10% του παγκόσμιου προσωπικού της, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης με στόχο την αύξηση των επενδύσεων, όπως και η GE Vernova που συμφώνησε να συμμετάσχει στην αναβάθμιση μεγάλου μέρους του ηλεκτρικού δικτύου της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο συμφωνιών που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ στη χώρα.

Στον αντίποδα η Palo Alto Networks σημείωσε βαριές απώλειες άνω του 9% καθώς ανακοίνωσε ότι η μετάβαση σε περισσότερα μοντέλα λογισμικού με συνδρομή αύξησε το κόστος cloud, πιέζοντας τα περιθώρια κέρδους της.

Μεγάλη πτώση και για την PG&E, που ανέβαλε επενδύσεις περίπου 2 δισ. δολαρίων την επόμενη χρονιά, καθώς επανεξετάζει τη στρατηγική της μετά τις πιέσεις που δέχεται από το κόστος αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην Καλιφόρνια.

newmoney.gr

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