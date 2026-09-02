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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραγδαίες εξελίξεις στα κατεχόμενα - Αποχωρεί από την «κυβέρνηση» το κόμμα του Αρικλί

 02.09.2026 - 22:18
Ραγδαίες εξελίξεις στα κατεχόμενα - Αποχωρεί από την «κυβέρνηση» το κόμμα του Αρικλί

Την αποχώρηση «από σήμερα» από την «κυβέρνηση» ανακοίνωσε απόψε το κόμμα Αναγέννησης των εποίκων μετά την απομάκρυνση του προέδρου του, Ερχάν Αρικλί από τη θέση του «υπουργού μεταφορών» που ανακοίνωσε νωρίτερα ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ ώστε να μην υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας – όπως είπε ο κ. Ουστέλ – ως προς την έρευνα που διεξάγεταιγια τα αίτια του ναυαγίου της Κυριακής ανοικτά της Κερύνειας.

Τα συλλογικά όργανα του ΚΑ συνεδρίασαν εκτάκτως αργά το απόγευμα και την απόφαση ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ερχάν Αρικλί λέγοντας ότι αύριο θα κοινοποιηθεί γραπτώς στον κ. Ουστέλ.

Ο κ. Αρικλί υπενθύμισε ότι νωρίτερα το απόγευμα σήμερα είχε ανακοινώσει ότι θα υποβάλει αίτηση για άρση της «βουλευτικής του ασυλίας», σημειώνοντας ότι η απομάκρυνσή του από τα «υπουργικά» του καθήκοντα έγινε μία - μιάμιση ώρα μετά την ανακοίνωση αυτή και ο «πρωθυπουργός» του είπε: «Για χάρη της έρευνας, πρέπει να σας απολύσω από τη θέση σας. Τον ευχαρίστησα. Αυτή ήταν στην πραγματικότητα μια ευκαιρία που περίμενα εδώ και δύο χρόνια. Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία».

Ανέφερε ότι εδώ και καιρό είχε πει ότι η «κυβέρνηση» έπρεπε να είχε πάει σε «εκλογές» νωρίτερα, και πως κατά καιρούς είχε φτάσει κοντά στην παραίτηση λόγω των προβλημάτων εντός της «κυβέρνησης».«Ο πρωθυπουργός μου έδωσε τώρα αυτή την ευκαιρία».

Υπενθυμίζοντας ότι 19 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το ναυάγιο του πλοίου στα ανοιχτά της Κερύνειας, ο Ερχάν Αρικλί δήλωσε ότι δεν θέλουν να δημιουργήσουν πολιτική διαμάχη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. «Υπάρχουν πολλά να ειπωθούν, αλλά έχουμε 19 αγνοούμενους. Οι άνθρωποι, οι συγγενείς των αγνοουμένων, περιμένουν με αγωνία».

Στα κατεχόμενα αύριο ο Γιλμάζ

Στο μεταξύ, η ιστοσελίδα Γκερτσέκ αναφέρει σε δημοσίευμά της αργά το απόγευμα ότι έρχονται αύριο Πέμπτη στα κατεχόμενα ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, Τζεβντέτ Γιλμάζ και ο Διοικητής του Τουρκικού Ναυτικού, Ναύαρχος Ερκιουμέντ Τατλιόγλου.

Σημειώνεται ότι δύο πλοία έρευνας και διάσωσης του τουρκικού ναυτικού, το TCG Işın και το TCG Alemdar συνδράμουν στις έρευνες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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