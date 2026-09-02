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ΔΙΕΘΝΗ

Η Ιαπωνία κατεβάζει το όριο ταχύτητας στους στενούς δρόμους των πόλεων: Μόλις στα 30 χλμ/ώρα

 02.09.2026 - 21:48
Η Ιαπωνία κατεβάζει το όριο ταχύτητας στους στενούς δρόμους των πόλεων: Μόλις στα 30 χλμ/ώρα

Σε μια νέα πραγματικότητα πρέπει να προσαρμοστούν οι οδηγοί μέσα στις πόλεις στην Ιαπωνία, μετά την απόφαση των Αρχών να μειώσουν το όριο ταχύτητας από τα 60 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 30 χλμ. την ώρα.

Είναι μια προσπάθεια για να μειωθούν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί των πεζών στους στενούς αστικούς δρόμους, αναφέρει ο Guardian.

Το νέο όριο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη, ισχύει για δρόμους σε κατοικημένες περιοχές που δεν διαθέτουν κεντρική διαχωριστική γραμμή ή πινακίδες με όριο ταχύτητας.

Συνολικά αφορά δρόμους μήκους 870.000 χιλιομέτρων με πλάτος μικρότερο των 5,5 μέτρων που δεν διαθέτουν κεντρική γραμμή ή διαχωριστική νησίδα. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν περίπου το 70% του συνολικού οδικού δικτύου της χώρας.

Οι στενοί δρόμοι χωρίς κεντρική διαχωριστική γραμμή ή πεζοδρόμια είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις πολυπληθείς ιαπωνικές πόλεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να εμπλακούν σε σοβαρό ατύχημα ή και να χάσουν τη ζωή τους.

Ενώ ο συνολικός αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα παρουσιάζει πτωτική τάση – φτάνοντας στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 2.457 νεκρών πέρυσι – τα ατυχήματα που αφορούν παιδιά και ηλικιωμένους σε δρόμους κατοικημένων περιοχών παραμένουν σταθερά στα 300 περίπου ετησίως από το 2021. Το 2025 σημείωσαν αύξηση για πρώτη φορά από το 2022, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η καθιέρωση το 2011 των ζωνών με ταχύτητα 30 χλμ. σε περιορισμένο αριθμό κατοικημένων δρόμων και κατά μήκος σχολικών διαδρομών είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 30% των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών.

Επιπλέον τα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ότι τα ατυχήματα όπου εμπλέκονται οχήματα με ταχύτητα κάτω από 30 χλμ. είναι θανατηφόρα σε λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων. Όσο αυξάνεται η ταχύτητα τα ποσοστά αυξάνονται δραματικά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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