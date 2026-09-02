ΠτΔ: «Επένδυση στο μέλλον της πατρίδας» - Ενισχύεται η κρατική εισφορά στους Προσκόπους

Μιλώντας κατά την τελετή απονομής των Πτυχίων Προσκόπου της Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Πολιτεία στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τον Προσκοπισμό και να βρίσκεται στο πλευρό του Προσκοπικού Κινήματος.

«Είμαστε εδώ για ό,τι άλλο χρειάζεστε, για να το ζητήσετε και να ανταποκριθούμε», είπε, τονίζοντας ότι η όποια οικονομική στήριξη προς το Προσκοπικό Κίνημα «δεν είναι για μας λογιστική πράξη, δεν είναι έξοδο, αλλά είναι επένδυση στο μέλλον της πατρίδας μας».

Κατά τη διάρκεια της τελετής, την ανώτατη προσκοπική διάκριση έλαβαν 110 νέοι και νέες από όλη την Κύπρο, στους οποίους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απένειμε το Πτυχίο Προσκόπου της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την εκτίμηση και τον σεβασμό της Κυβέρνησης και γενικότερα της Πολιτείας προς τους αξιωματούχους και τα στελέχη του Προσκοπικού Κινήματος στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για ένα Κίνημα με παγκόσμια παρουσία και διαχρονική προσφορά.

Αναφέρθηκε και στη δική του εμπειρία ως πρώην λυκόπουλο και αεροπρόσκοπος, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή του στον Προσκοπισμό ως μία από τις πιο σοφές επιλογές των γονιών του.

Από το 1914 ο Προσκοπισμός στην Κύπρο

Απευθυνόμενος στους νέους και τις νέες, σημείωσε ότι έχουν ταχθεί να υπηρετήσουν τον Προσκοπισμό, ο οποίος, όπως είπε, είναι ταυτισμένος με τον αλτρουισμό και την αλληλεγγύη, αξίες που «τόσο έχουμε ανάγκη, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που επικρατεί η αποξένωση και ο ατομικισμός».

Τους συνεχάρη, εκ μέρους της Πολιτείας και του κυπριακού λαού, για τη «συνεχή, άοκνη, διακριτική και κυρίως, ανιδιοτελή» προσφορά τους στην πατρίδα.

Αναφερόμενος στην ιστορική διαδρομή του Προσκοπισμού στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι αυτή άρχισε το 1914, με πρωτοβουλία του Χαράλαμπου Νικολαΐδη, γυμναστή στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, και είναι άμεσα συνυφασμένη, μεταξύ άλλων, με τους αγώνες του κυπριακού λαού για ελευθερία και δημοκρατία.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους Κύπριους που κατατάγηκαν εθελοντικά στον Ελληνικό Στρατό για να λάβουν μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους, σημειώνοντας ότι εκπαιδεύτηκαν στην Αλεξάνδρεια από Προσκόπους, οι οποίοι είχαν καταταγεί στον Ελληνικό Στρατό ως εκπαιδευτές.

Όπως είπε, το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι όσοι υπηρετούν τον Προσκοπισμό υπηρετούν μαζί «οικουμενικές και πανανθρώπινες αξίες, με κορυφαία το δικαίωμα κάθε ανθρώπου και κάθε λαού στην ελευθερία».

Σημείωσε ακόμη ότι στα περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας του στην Κύπρο, το Προσκοπικό Κίνημα υπήρξε πάντοτε συνεπές στους αγώνες του λαού, αναφέροντας τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 και την ανταπόκριση εκατοντάδων Προσκόπων στο κάλεσμα για βοήθεια μετά την τουρκική εισβολή του 1974.

Πρόσθεσε ότι το ίδιο ισχύει σε κάθε κάλεσμα μετά από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, με τους Προσκόπους να δηλώνουν παρόντες για βοήθεια και προσφορά.

Αναφερόμενος στο Πτυχίο Προσκόπου της Δημοκρατίας, είπε ότι αποτελεί την ανώτατη διάκριση και την αναγνώριση της επίτευξης των στόχων και της εκπαίδευσης ενός Προσκόπου, καθώς και μιας μακράς διαδρομής από τα παιδικά χρόνια μέχρι την ενηλικίωση.

Η ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού σταδίου, συνέχισε, προϋποθέτει αφοσίωση, πολύτιμο χρόνο και αρκετές υποχρεώσεις, ενώ το πτυχίο οδηγεί στο επόμενο στάδιο του βαθμοφόρου, επιτρέποντας στους νέους να μεταλαμπαδεύσουν το πνεύμα του Προσκοπισμού και να διατηρήσουν αδιάκοπη τη θέληση για προσφορά.

Η πειθαρχία, η συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα, η υπευθυνότητα, η λήψη αποφάσεων και η αντιμετώπιση των δυσκολιών και των προκλήσεων με θάρρος και αποφασιστικότητα αποτελούν «εφόδια ζωής», ανέφερε.

Χαρακτήρισε, τέλος, τους νέους Προσκόπους ως «ένα από τα πιο ελπιδοφόρα κομμάτια της κοινωνίας μας», που επιτρέπει, όπως είπε, να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία και με την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες για μια καλύτερη Κύπρο μπορούν να στεφθούν με επιτυχία.

Αναγνώριση της προσπάθειας η απονομή πτυχίων λέει το Σώμα Προσκόπων

Από την πλευρά του, το Σώμα Προσκόπων Κύπρου αναφέρει σε δελτίο Τύπου ότι η απονομή των πτυχίων στους 110 νέους στο Προεδρικό Μέγαρο «αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας των νέων ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει τη σημασία της μη τυπικής εκπαίδευσης και του εθελοντισμού στη διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών».

Σύμφωνα με το Σώμα Προσκόπων Κύπρου, πίσω από κάθε Πτυχίο Προσκόπου της Δημοκρατίας βρίσκεται μια πολυετής διαδρομή εμπειριών, προκλήσεων, δράσεων και προσφοράς, μέσα από την οποία οι νέοι αναπτύσσουν δεξιότητες, αναλαμβάνουν ευθύνες και καλλιεργούν το πνεύμα του εθελοντισμού.

Όπως αναφέρει, η τελετή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κεφαλαίου της προσκοπικής τους ζωής, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι οι αξίες που απέκτησαν μέσα από αυτή τη διαδρομή «συνεχίζουν να τους συνοδεύουν πολύ πέρα από αυτήν».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ