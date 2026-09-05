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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Η Κύπρος συνεχίζει την ανοδική της πορεία» - Αναβάθμιση της προοπτικής από τη DBRS

 05.09.2026 - 08:29
ΠτΔ: «Η Κύπρος συνεχίζει την ανοδική της πορεία» - Αναβάθμιση της προοπτικής από τη DBRS

Σε θετική από σταθερή αναθεώρησε την προοπτική της Κυπριακής Δημοκρατίας ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Morningstar DBRS, διατηρώντας παράλληλα την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στη βαθμίδα «A».

Η εξέλιξη αποτελεί θετική ένδειξη για την πορεία της κυπριακής οικονομίας, καθώς η αναβάθμιση της προοπτικής αντανακλά, μεταξύ άλλων, τις επιδόσεις της οικονομίας, την κατάσταση στην αγορά εργασίας και τη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Χριστοδουλίδης: «Επιβεβαιώνονται οι θετικές προοπτικές της χώρας»

Την απόφαση του διεθνούς οίκου σχολίασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη επιβεβαίωση της δυναμικής και των θετικών προοπτικών της κυπριακής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος συνέδεσε την απόφαση της Morningstar DBRS με τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, τα ιστορικά υψηλά επίπεδα απασχόλησης και τη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος συνεχίζει την ανοδική της πορεία, προχωρώντας παράλληλα σε μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της χώρας.

Έμφαση στη δημοσιονομική πολιτική

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος στη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική που ακολουθείται δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, η πορεία αυτή μπορεί να μεταφραστεί σε περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, προσέλκυση νέων επενδύσεων και μεγαλύτερα περιθώρια για πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

«Η υπεύθυνη δημοσιονομική μας πολιτική και η στρατηγική που ακολουθούμε, αποδίδει και δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για την οικονομία και την κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την ίδια πορεία, με έμφαση στην υπευθυνότητα, τη συνέπεια και την αποφασιστικότητα.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι μια οικονομία ακόμη πιο ισχυρή, ανταγωνιστική και ανθεκτική, η οποία θα διευρύνει τις ευκαιρίες και θα ενισχύει τις προοπτικές για το σύνολο των πολιτών.

Η ανάρτηση του Προέδρου

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε:

«Η επιβεβαίωση της βαθμίδας A και η παράλληλη αναβάθμιση της προοπτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας από Σταθερή σε Θετική από τον διεθνή Οίκο Αξιολόγησης Morningstar DBRS έρχεται σε συνέχεια του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, των ιστορικά υψηλών επιπέδων απασχόλησης και της σημαντικής μείωσης του δημόσιου χρέους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τις θετικές προοπτικές της χώρας μας.

Η Κύπρος συνεχίζει σταθερά την ανοδική της πορεία, προωθώντας σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της χώρας μας.

Η υπεύθυνη δημοσιονομική μας πολιτική και η στρατηγική που ακολουθούμε, αποδίδει και δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για την οικονομία και την κοινωνία: περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, νέες επενδύσεις και μεγαλύτερα περιθώρια για πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα, με συνέπεια και αποφασιστικότητα, για μια οικονομία ακόμη πιο ισχυρή, ανταγωνιστική και ανθεκτική, που διευρύνει τις ευκαιρίες και ενισχύει την προοπτική για το σύνολο των πολιτών.

Η Κύπρος Αλλάζει».

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